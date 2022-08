Mónica Farro confesó decisiones íntimas de su vida

Sabido es que, Mónica Farro dio el “sí, quiero” con Leandro Herrera hace tres años, y aunque pasaron por una crisis en su momento, las superaron y ya llevan media década entre el noviazgo y el matrimonio. Recordemos también que, días atrás había contado que están por mudarse de casa y pusieron a la venta todos sus muebles, con deseos de comenzar una nueva etapa de cero.

Ahora, Farro explicó que una de las claves de la relación con el personal trainer es la comunicación que sostienen, y que aún en los peores momentos mantuvieron y fue crucial para volver a elegirse. Y respecto de tener un hijo, Mónica confesó: “Lo pensamos en algún momento y él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro, y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más”. Asimismo, agregó: “No me gustaría adoptar ni otro método que no sea parir mi propio hijo. Tengo a mi perrita Luna que la amo y está siempre durmiendo, es muy pachorra y así estamos muy bien”, aseguró.

Por otra parte, la actriz es madre de Diego, de 28 años, quien vive en Uruguay, y luego recordó la charla que mantuvo con su esposo al respecto. “Me cautericé las trompas; se cortan y eso es de por vida; no es que en algún momento podés deshacerlo y retomas tu vida normal, como cuando te las ligaban”, reveló.

“Me las cautericé hace varios años, y lo que hice fue cortarlas luego de una conversación muy importante con mi marido”, sostuvo. “Lo decidimos a conciencia porque era algo para toda la vida. Lo hice a los 43 años y ahora tengo 46″, detalló.

Finalmente, también reconoció que después de realizar la operación atravesó una etapa difícil: “Me agarró como una especie de depresión, una angustia muy grande porque sentía que dejaba de ser mujer; sé que no volver a ser madre no tiene nada que ver con dejar de ser mujer, pero en ese momento lo sentí así y psicológicamente me afectó bastante”.

“Siempre quise ser madre y perdí dos embarazos, aparte de mi hijo. Después empecé a sentir que ya tenía a mi hijo, Leandro al suyo y ninguno de los dos se moría por volver a ser padre”, confesó.