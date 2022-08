¡La rompió! Un participante hizo parar a casi todo el jurado en "Canta Conmigo Ahora" y fue récord

El certamen de música que propuso canal 13 para este 2022, le está trayendo buenos resultados a Marcelo Tinelli, que deja que los participantes brillen arriba del escenario a través de 100 jurados de distintos géneros musicales.

Este miércoles fue el turno de "La Barri", que justamente logró que se levantaran todos menos uno, marcando por primera vez esa cantidad de puntaje (99). El nombre real del artista es Federico Barri, un actor transformista con largo recorrido en comedias musicales y que trabaja como administrativo en una obra social de la tercera edad.

Luego de su gran presentación, en la que entonó "A mi manera", uno de los 100 jurados se quebró: “Es muy fuerte el lugar que se le da a este género”. Por otra parte, L-Gante, el cantante de cumbia 420, manifestó: "Para nosotros ha sido una obra de teatro”.

Ante tanta algarabía por su performance, y el puntaje obtenido para ser primero en el podio de 3, solo una de las jurados dio detalles de porqué no la votó. Claudia Carenzio, cantante y coach vocal, permaneció sentada en su lugar y la luz, en vez de amarilla, fue roja: "Me gustó tu voz, me pareciste muy afinada. Me faltó un poquito de power en la interpretación. Es un clásico y no me llevaste al alma como me hubiese gustado. Eso me pasó, y eso no significa que no sos una artista completa y te deseo lo mejor”.