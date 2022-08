Castagneto afirmó que Coalición Cívica busca instalar rumores para generar corridas en los mercados

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, salió hoy al cruce de un comunicado de la Coalición Cívica respecto de "supuestas medidas para cancelar deudas tributarias con bonos públicos" y consideró que busca "generar corridas en los mercados y miedo en la gente".



"Desmiento categóricamente estas lamentables acusaciones. No hay ninguna medida de este tipo en estudio", respondió Castagneto en su cuenta de Twitter a un hilo publicado por el partido de Elisa Carrió.



La cadena de mensajes hablaba de "rumores" (sic) de supuestos anuncios para "saldar deuda tributaria con bonos públicos que hoy están a valores de default tomándolos al valor nominal", afirmó el funcionario en su cuenta de Twitter.



En la red social, la Coalición Cívica sostuvo: "ante los rumores de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaría la posibilidad de saldar deuda tributaria con bonos públicos que hoy están a valores de default tomándolos al valor nominal, 'estaríamos frente a una estafa al pueblo argentino que paga altísimos impuestos'".



“De autorizarse que la AFIP tome al 100% del valor bonos que hoy cotizan entre un 20 y un 30% del valor nominal, los amigos de Massa y del kirchnerismo terminarán pagando nada por sus deudas impositivas y haciendo un nuevo gran negocio a costa de todos los argentinos”, añadió la CC.



Según el partido de Carrió, “esto no tiene nada que ver con recompras de deuda a precios bajos, operaciones que suelen hacerse en momentos especiales en muchos países. No constituye de ninguna manera una operatoria de administración de pasivos públicos conveniente para los intereses del país”.



Para Castagneto, "es una pena ver que han perdido todo tipo de vergüenza, queriendo instalar 'rumores' originados en cadenas de whatsapp que ustedes mismos arman, para generar corridas en los mercados y miedo en la gente".



"Quien sí tomó esta clase de medidas fue Mauricio Macri, durante el gobierno del que ustedes formaron parte, y que el pueblo argentino echó en primera vuelta", concluyó.