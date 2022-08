¿Conflicto en puerta en el PSG? Los "me gusta" de Neymar en twitter que apuntan contra Mbappé

El brasileño Neymar, figura de Paris Saint Germain (PSG) en el inicio de la Ligue 1, es protagonista de una polémica en Francia por respaldar en redes sociales una serie de mensajes en contra su compañero Kylian Mbappé. Pese a la nueva goleada por 5-2 del campeón de Francia sobre Montpellier en el debut en el Parque de los Príncipes, el clima en el vestuario no parece ser el mejor.



Mediante su cuenta oficial de Twitter, el brasileño aprobó una serie de mensajes en contra de Mbappé, quien falló un penal cuando el partido estaba 0-0. El portal de L'Equipe asegura que los "Me gusta" de Neymar desataron un "Penaltygate" en PSG.



El primer mensaje que "respaldó" Neymar en Twitter fue uno de una cuenta dedicada a él que decía: "El mejor pateador de penales del mundo tiene nombre y apellido: Neymar da Silva Santos Júnior. Respeten a mi 10, ok?".



Luego, el otro tuit avalado por Neymar, señalaba como un "absurdo" la decisión del entrenador Cristophe Galtier de respaldar a Mbappé como el primer pateador de penales. Y por último, Neymar asintió a otro mensaje que trataba al francés como "el dueño de PSG".



Luego del partido, Galtier fue consultado por este tema e intentó minimizar la polémica. "El orden de elección del pateador fue definido para este partido. Kylian pateó el primero y fue lógico que después lo hiciera Neymar. Veremos más adelante", aseguró el DT francés.