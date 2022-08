"Me siento española", la frase de Nathy Peluso que ofendió a sus fans argentinos

Nathy Peluso saltó a la fama hace algunos años y desde entonces, cada lanzamiento es una sensación mundial. Sus raíces argentinas y sus declaraciones anhelando poder volver a estar donde nació, relacionándose con artistas locales, crearon un puente hacia el público argentino, que la presumió con orgullo.

Sin embargo, Nathy Peluso, entrevistada por la revista Vogue, hizo fuertes declaraciones sobre su relación con Argentina y con España, donde vive desde que tiene 9 años, que no cayeron para nada bien entre el público. Incluso, algunos decidieron enfrentarla directamente en las redes sociales.

La cantante de 27 años nació en Luján y al poco tiempo junto a sus padres se mudaron a Saavedra. Allí permanecieron hasta que ella tenía nueve años, cuando se trasladaron definitivamente a España, donde ella permanece hasta hoy.

“Me siento española”, aseguró Peluso a Vogue, causando enojo entre los fanáticos argentinos. Según explicó, entendió que se sentía “española” cuando se iba de gira y quería volver “para comerme un pincho de tortilla”.

“Tengo acento argentino pero el resto es español. El humor, los códigos, la cultura, todo”, habría agregado en sus declaraciones. Por otra parte, reveló que sus padres cambiaron de vida y de país porque en Argentina “era muy difícil progresar, además había mucha inseguridad”.

Más tarde, se refirió a lo mucho que le costó encajar en un lugar, teniendo en cuenta que debió abandonar todo en Argentina para cambiar de casa, país, amigos y familia: “asistí a colegios prefabricados, me relacioné con ucranianos, latinos y muchos inmigrantes”.

Pero los comentarios en contra de sus declaraciones, en la red social Twitter, no se hicieron esperar. “Nathy Peluso diciendo que se siente española me destroza. Dijo mil veces que era argentina, latina”, “Nathy Peluso si no hubiera sacado la session con BZRP nadie la conocía en estos momentos”, “Que decepción. Realmente no se siente argentina porque sino sabría lo rencorosos que nos ponemos ante una traición así”, se lee en la red social del pajarito, donde es tendencia.

Su regreso al país

Estas palabras, dolorosas para el público local, llegan poco después de haber agotado todas las entradas para su show en Argentina, que se prevé sea una sensación. “Calambre Tour 2022” se presentará en el Movistar Argentina el próximo 18 de noviembre con entradas agotadas.