"A la escuela no entran": homenaje tormentoso al Gral. San Martín en Brandsen

La inexplicable decisión de la jefa distrital de Educación de Brandsen, Analía Riccardi, convirtió al homenaje a San Martin en un homenaje al absurdo y al capricho. El acto del 17 estaba programado para llevarse a cabo, como siempre, ante el busto del Libertador, en la esquina de San Martin y Las Heras, frente a la Escuela 1. Por supuesto, contaba con la adhesión oficial, presencia de concejales y consejeros , el párroco de la Santa Rita, Bomberos Voluntarios, ex combatientes y una delegación del Regimiento de Granaderos. Cuando el amenazante frente de la tormenta descargó su primer chaparrón, los organizadores, con buen criterio, como ha sucedido otras veces. decidieron trasladar el acto al salón de la Escuela 1, que esta a veinte pasos del busto. Pero eso no fue posible porque la orden de la jefa distrital fue tan inesperada como rotunda: “a la escuela no entran”. Cuando Patricia Poy, directora Municipal de Educación, preguntó por qué obligaba en pleno invierno a que la gente permaneciera bajo la lluvia, la respuesta de la Inspectora fue –dijo Portu- “porque se trata de un acto político”. ¿Político? Meter a San Martín como prenda militante es un desvarío. La gente se cubrió como pudo arrimándose a la vereda, el equipo de música se protegió bajo el techito de entrada a la escuela (al menos eso, lo permitió), pero el resto, empapados y azorados, se olvidó un rato de la evocación celebratoria por el Gran Capitán para batallar con bronca y humedecidos ante el inesperado desplante de la jefa distrital.

El jueves, el intendente Daniel Cappelletti se reunió con el titular de Educación. Le comentó lo sucedido, subrayando que fue “un hecho grave y que amerita un pedido de disculpas a las instituciones y asistentes”.

La jefa distrital no respondió a los llamaos de la prensa. Ella, por una extraña razón, debe considerar una manifestación política lo de las flores, las palabras y el Himno dedicado a nuestro héroe máximo. Hay gente que se desvive por ejercer donde sea su poder de mando. La posibilidad de tener en sus manos el Sí y el No, es una tentación irresistible para algunos. San Martín aguantó firme este ingrato chubasco. La jornada venía lluviosa, pero lo de Ricacardi cayó como un rayo.