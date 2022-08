Confesiones de María Rosa Fugazzot: "No tengo ahorros y vivo del día a día"

Puede parecer increíble, pero es real. “No tengo ahorros”. A sus 79 años, María Rosa Fugazot vive en la casa de una amiga y necesita seguir trabajando para subsistir.

Así, alejada de los medios desde hace un tiempo, María Rosa Fugazot reapareció públicamente y habló sobre su situación económica actual. Tras confesar que no tiene ahorros ni casa propia, la actriz reveló que no puede dejar de trabajar, ya que vive al día.

“No tengo ahorros y las veces que logré hacerme un colchoncito, lo invertí en la educación de mis hijos y en darles un techo a cada uno”, reveló Fugazot. Y si bien en su momento (cuando estaba casada con César Bertrand) tuvo su casa y hasta una quinta de fin de semana, la actriz explicó qué pasó con esas propiedades. “Repartimos todo: la quinta se la quedó nuestro hijo Javier y el departamento se lo dejé a mi hijo René y le hice la sucesión en vida así no tienen quilombos ni pierden guita cuando yo me muera con los tramiteríos”, remarcó.

Debido a esto, Fugazot actualmente vive en la casa que le prestó una amiga. “Se fueron los inquilinos, me la ofreció y entré en un lugar que estaba con deudas y destruido. De a poco lo voy arreglando, me ocupo de conservarlo y pagar los muertos que dejaron ahí”, contó. Sin embargo, no está sola. A su edad, la referente de las telenovelas invitó a otra amiga que estaba en su misma situación y viven juntas. “Como tenía a otra amiga que estaba colgada como yo y sin tener dónde vivir, la sumé conmigo y estamos las dos en la casa”, explicó.

Asimismo, María Rosa aclaró que, a pesar de su edad, tiene que seguir trabajando para subsistir. “Trabajé toda la vida y cuando no tenía laburo de actriz hice de todo: desde coser pullovers con una amiga hasta vender regalos empresariales. No se me caen los anillos y lo único que pido es salud y poder trabajar y que se me permita vivir con lo que gano”, confesó.

Para finalizar, vale destacar que, esta no es la primera vez que la actriz habla de su situación económica en público. Indignada por la jubilación que percibía, tras varias décadas de aportes, aseguró que lo poco que tiene se lo ganó trabajando: “Por supuesto no me toca ninguna ventaja, no tengo retroactivo ni un pito, nunca me tocó nada, he seguido pagando porque tuve que volverme a inscribir en el monotributo para volver a trabajar”, agregó.