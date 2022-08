Estudiantes aumenta la cuota de socios: desde cuándo y cuáles son los nuevos valores

El club Estudiantes anunció en un comunicado que aumentará el valor de la cuota de socio. En el mismo asegura que "desde el próximo mes de octubre habrá un incremento en el costo mensual de la cuota societaria. Manteniéndose la opción del pago voluntario del aumento para quienes estén adheridos al débito automático"

De esta forma, los montos que se deberán pagar por la cuota social individual desde el mes de octubre son los siguientes:

- Activos (Mayores a 18 años): $ 2.700

- Universitarios (Hasta 25 años): $ 2.200

- Socios del Interior/Exterior: $ 1.400

- Jubilados y Pensionados: $ 1.400

- Cadetes (12 a17 años): $ 2.700

- Infantiles (3 a 11 años): $ 2.200

Por otro lado, desde la institución albirroja se informó que los valores que se pagarán por el Plan Familia son los que se detalles a continuación:

- Padre, Madre o Pareja (Titular): $ 2.700

- Esposa/o o Pareja Igualitaria: $ 1.400

- Hija (18 a 24 años, soltera sin hijos): $ 1.400

- Hijo, Nieto o Sobrino (12 a 17 años): $ 1.400

- Hijo, Nieto o Sobrino (6 a 11 años): $ 1.100

En tanto, en el comunicado mencionado se aclaró que "en septiembre, quienes habían solicitado la no aplicación del aumento del incremento anterior, deberán abonar la cuota completa de acuerdo a los valores establecidos en Mayo de este 2022". En ese sentido se explicó que "a partir del 1° de Septiembre, socias y socios podrán solicitar la no aplicación del incremento a través de la Oficina Virtual, comunicándose al 0800-555-7070, por Whatsapp al +54 9 221 521-7100 o ingresando al Portal Socios donde figurará la opción correspondiente en la página de inicio. Una vez que se elija esta opción, la misma podrá deshacerse por los mismos canales en cualquier momento en cada uno de los meses subsiguientes. Dicho trámite deberá realizarse antes del día 25 del mes previo para que entre en la liquidación del mes siguiente. En este primer mes, los socios y las socias que deseen solicitar la no aplicación del aumento lo podrán hacer hasta el 25 de Septiembre para que impacte en el mes de Octubre".

Además agregan que "el club podrá captar en forma ordenada la voluntad de pago de quienes sí pueden hacerlo, pero de ninguna forma exigirá a las socias y socios que no se encuentren en condiciones de afrontar el pago en este momento", agregando que "el renunciar al aumento no implica dar ninguna explicación, ni conlleva ninguna consecuencia: no genera deuda, no afecta la antigüedad, ni el ranking, ni en ninguno de los derechos que estatutariamente les corresponden como socios o socias".