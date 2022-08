El día que Gorbachov estuvo en La Plata

El ex presidente de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mijaíl Gorbachov, fallecido ayer, estuvo de visita en La Plata décadas atrás. En marzo de 1997 asistió a una reunión -por espacio de cincuenta minutos- con el por entonces gobernador Eduardo Duhalde en su residencia en la Ciudad. Fue en el marco de una actividad protocolar para explicar las iniciativas que venía desarrollando la fundación ecologista Green Cross que el ex dirigente soviético lideraba en aquel momento.

El creador de la perestroika llegó a las 17.50 a la residencia del Gobernador, pese a que se había anunciado su llegada para las 16.30, pero según pudo saberse “hizo respetar las velocidades máximas” que se indicaron en todo el recorrido que hizo en auto desde la capital federal hasta nuestra ciudad.

A bordo de un Mercedes Benz y escoltado por dos patrulleros y cinco motociclistas de la policía bonaerense y la federal, Gorbachov llegó acompañado de su esposa Raísa y una nutrida comitiva de funcionarios de la fundación que presidía. Lució un traje cruzado de color gris, camisa crema y corbata al tono. Ingresó sonriente al despacho del Gobernador y no mantuvo contacto con el periodismo.

En su breve visita a La Plata, que despertó la curiosidad de un pequeño grupo de vecinos por el despliegue realizado en la calle 5, donde se cortaron las avenidas 51 y 53 con rejas que impidieron el tránsito vehicular, Gorbachov hizo algunas consideraciones sobre temas relacionados con la transformación de Rusia y Argentina, en su encuentro con Duhalde.

El Gobernador estuvo acompañado por el entonces ministro de la Producción, Carlos Brown; la ex directora general de Cultura y Educación, Graciela Giannettasio; el ex secretario general de la Gobernación, Alberto Piotti, y el ex senador Antonio Cafiero.

Durante la reunión se sirvió café y se hizo un intercambio de obsequios. Duhalde le entregó a Gorbachov una habanera de plata con el escudo de la Provincia, y un cuchillo; y a su esposa, un alhajero. En tanto, el Gobernador recibió un libro de dos tomos con las memorias del propio Gorbachov.

En tanto, en la capital federal en horas de la mañana, se había firmado un convenio de colaboración entre el ministerio de la Producción y la fundación Green Cross de Argentina, que fue rubricado por Gorbachov, sobre temas de calidad de vida en lugares de trabajo y desarrollo ambiental.

El recorte de la publicación de EL DIA