La venta de 0Km creció en agosto casi 20% interanual y el 208 le quitó el segundo lugar a la Hilux

La cantidad de vehículos 0 Km patentados en agosto ascendió a 37.882 unidades, con una suba interanual del 19,2 %, informó esta tarde la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).



La entidad, que nuclea a las concesionarias oficiales, precisó que en agosto se registró una baja de 2,6% frente a julio pasado, ya que en el mes precedente se concretaron 38.892 patentamientos de unidades 0 Km.



De esta forma, el acumulado de los primeros ocho meses del año marcó un registro de 286.489 unidades, un 4,1% más que en el mismo período de 2021, cuando se patentaron 275.303 vehículos.



Con este desempeño en ventas, la industria proyecta que el año va a finalizar con 380.000 unidades patentadas, alrededor de 20.000 menos que las previstas a comienzos de 2022.



Tras darse a conocer las cifras, el presidente de Acara, Ricardo Salomé, dijo que "lo primero que hay que destacar es que los más de 37.882 patentamientos de agosto cobran un enorme valor ya que se dan en el pico máximo de restricciones de piezas y vehículos importados".



"El esfuerzo de toda la cadena de valor sigue siendo extraordinario y con una mirada de largo plazo porque pese a las dificultades, con el trabajo de un horizonte de sustentabilidad contenido en el Proyecto 2030", destacó Salomé.



El reporte destaca que del total de ventas en lo que va del año, el 57% son de industria nacional, el 34% provienen de Brasil, y el resto de terceros países.



En ese sentido, el titular de Acara aseguró que "se trata de algo que siempre fue un viejo anhelo del sector y que parecía imposible de alcanzar, pero que es una tendencia que ha venido para quedarse".



"Esto representa una verdadera y doble oportunidad, pero también para los clientes que si se adaptan a la oferta existente, dominada por los modelos nacionales, pueden hacer rendir sus ahorros de manera muy conveniente. Somos de los pocos sectores que ofrecemos un bien que canaliza ahorros de forma rápida, preserva el valor de los mismos y genera la sensación de disfrute, utilidad, ganancias y beneficios al mismo tiempo", resaltó.



En cuanto al desempeño de las marcas en el octavo mes del año, Toyota lideró el segmento de automóviles y comerciales livianos con 8.033 unidades vendidas y una participación de 22,7% del total del mercado.



Le siguieron entre las diez primeras marcas, Volkswagen con 4.958 patentamientos; Fiat con 4.674; Renault con 4.345; Peugeot con 3.781; Ford con 2.398; Chevrolet con 2.371; Citroen con 1.458, Nissan con 1.287 y Jeep con 774.



En cuanto a los modelos más elegidos por los argentinos, el primer lugar fue para el Fiat Cronos (3.131 unidades) que se fabrica en la planta Santa Isabel de Córdoba; seguido por el Peugeot 208 (2.849) producido en El Palomar; la pick up Toyota Hilux (2.050) que sale de la planta de Zárate; y la pick up Volkswagen Amarok (1.962) , que se fabrica en General Pacheco.



El quinto lugar fue en agosto para el primer vehículo importado, el Toyota Etios (1.698), y luego hasta el décimo lugar le siguieron el Toyota Yaris (1.654); la pick up Ford Ranger (1.334); la Renault Kangoo II (1.318), el Toyota Corolla Cross (1.241) y el Chevrolet Cruze (1.077).