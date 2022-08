Scaloni destacó su preocupación por el partido con Brasil: "Trastoca todos los planes"

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni se confesó hoy "muy preocupado" por la indefinición respecto del encuentro pendiente de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil, que aun no tiene confirmado al 22 de septiembre como fecha de realización, "porque eso trastoca todos los planes de preparación para el Mundial".



"Es difícil de entender que la FIFA no resuelva si se jugará o no el partido con Brasil, porque esto trastoca todos los planes y crea una incertidumbre total a un mes y medio de que se debería jugar", le indicó Scaloni a la prensa destacada en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde partió esta noche de regreso a España y a su residencia en Mallorca.



"Y sobre todo que después de ese encuentro tendríamos que jugar en esa misma fecha FIFA otro partido. Porque si supiéramos que se juega ese partido en Brasil, trataríamos de organizar otro lo más cerca posible, y entonces lo podríamos hacer en Argentina", reveló.



El partido en cuestión, correspondiente a la sexta fecha de Eliminatorias Sudamericanas, se empezó a jugar el domingo 5 de septiembre del año pasado en el estadio Neo Química Arena (ex Arena Corinthians), pero se interrumpió a los 5 minutos por la irrupción en el terreno de juego de las autoridades sanitarias locales, ya que cuatro jugadores argentinos habían falsificado su lugar de procedencia.



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) brasileña denunció que Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, residentes en Inglaterra, habían falseado su declaración de ingreso al país y violado las medidas vigentes en ese momento en relación con la pandemia de Covid-19. La AFA fue multada y los futbolistas suspendidos por dos fechas.



Tiempo después la FIFA ordenó jugar el partido el 22 de septiembre próximo en su sede original, pero la AFA y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitaron anular el encuentro, aunque la apelación fue desestimada. Por eso Claudio Tapia anunció que se había recurrido al TAS para que el partido se suspenda definitivamente.



La respuesta del Tribunal Arbitral Superior todavía no llegó y el interrogante sobre si el partido se jugará o no sigue latente.



"Por este tema no podemos programar una gira que teníamos pensado realizar por Estados Unidos, donde la idea era jugar dos partidos con rivales del Mundial, uno ante un seleccionado fuerte y otro no tanto, pero ahora, así se suspendiera el partido con Brasil, será difícil que con tan poco tiempo esos países nos esperen", se lamentó Scaloni.



"Por lo pronto lo único que tenemos confirmado es que jugaremos con los Emiratos Árabes en Abu Dhabi el 16 de noviembre, lo que constituye una posibilidad muy interesante a solamente una semana del comienzo del Mundial (empieza el 21 y Argentina debuta el martes 22 ante Arabia Saudita)", apuntó.



El técnico oriundo de la localidad santafesina de Pujato, de 44 años, se refirió luego a su continuidad al frente del seleccionado nacional con posterioridad al Mundial qatarí, y al respecto confirmó que mantuvo charlas sobre el asunto con Tapia durante estos 20 días que estuvo en Argentina, donde presenció dos partidos, en cancha de Newell's Old Boys (frente a Racing Club) y River Plate (ante Gimnasia y Esgrima La Plata).



"Estuvimos hablando con el presidente de AFA y no hay nada formal todavía. Se verá más adelante. Por ahora estoy enfocado no solo en el Mundial, sino en el partido con Brasil que me tiene muy preocupado", insistió, con la elocuencia de la impaciencia que lo invade al respecto.



"Pero lo ideal sería que se pueda continuar después del Mundial, y la idea con el presidente Tapia en ese sentido está", aclaró acto seguido, abriendo aun más la puerta a su continuidad.



Después aclaró que en el encuentro que mantuvo en el Coloso Marcelo Bielsa con Gerardo Martino, el técnico del seleccionado de México al que Argentina enfrentará el sábado 26 de noviembre por la segunda fecha del Grupo C, no hablaron "de ese partido lógicamente, sino de otras cosas del presente, y por supuesto de Newell's".



Y justamente respecto de ese "presente", se refirió a los integrantes del seleccionado que están cambiando de clubes por estos días.



"Siempre buscamos que el jugador tenga minutos en su equipo y normalmente cuando cambian de institución se abre una nueva etapa para ellos y es bueno para nosotros poder tomar decisiones", destacó.



"Por ejemplo la humildad con la que trabaja Julián Álvarez es un ejemplo para que los más chicos se fijen en él. Y eso nos va a aportar a nosotros y al Manchester City simultáneamente. Porque los buenos, cuando se encuentran con otros buenos, se hacen más buenos", analizó.



"Después, nosotros no nos metemos en las decisiones personales de los jugadores. Por ejemplo el cambio que tuvo Enzo Fernández de ir a Benfica desde River es positivo para él y claro que lo tenemos en consideración. Y lo mismo ocurre con Paulo Dybala ahora que pasó a la Roma, porque debe tener continuidad, ya que condiciones le sobran", resaltó.



Scaloni regresó a Mallorca, pero el mes que viene tendrá que estar de regreso para ponerse al frente del seleccionado capitaneado por Lionel Messi, para jugar con Brasil o realizar una gira por Norteamérica. Pero con tan poco tiempo por delante, que ese tema no esté resuelto a 110 días de la Copa del Mundo, es lógico que lo tenga "muy preocupado".