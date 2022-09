Lanús fue una pila de nervios y lo pagó caro

Barracas Central derrotó 2-0 a Lanús y lo dejó en el último puesto de la tabla. Mientras que el Guapo está cerca de salvarse, los del Grana se complican.

Los primeros cinco minutos fueron a favor de Lanús, pero Barracas peleó una pelota luego de un tiro libre mal ejecutado, derivó en Mouche que tomó muy mal parada a la defensa y marcó el primero. Silvio Trucco no convalidó el gol a instancias de su juez de línea, que vio un offside inexistente, pero al recurrir al VAR constataron que el ex Boca estaba habilitado y además no había falta al inicio de la jugada. Lanús se descontroló, se cargó de amonestados, y quedó expuesto a una nueva derrota. De contra llegó el segundo gol.