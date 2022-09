"¿Quién es la máscara?" tomó la posta de "La Voz" y sacudió el rating en el debut

Con la actriz y cantante Natalia Oreiro como conductora, debutó anoche "¿Quién es la máscara?", el nuevo big show musical de Telefe en el que 24 celebridades y figuras de las más variadas disciplinas compiten desplegando su destreza musical, aunque con la vuelta de tuerca de que ocultan su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza.



Tomando el testigo de "La Voz Argentina", que anoche tuvo su final con la consagración de Yhosva Montoya, "¿Quién es la máscara?" pudo conservar la atención de la audiencia y fue lo más visto del lunes, con 17.3 puntos de rating, según detalló el sitio especializado television.com.ar.



Además de Oreiro administrando los tiempos del show, el programa tiene a la mediática y empresaria Wanda Nara, el humorista Roberto Moldavsky, la cantante Karina "La Princesita" y la actriz y conductora Lizy Tagliani, como los "investigadores" del ciclo que, a través de su intuición e imaginación, tienen que intentar descubrir la identidad de los famosos participantes.



Tanto los investigadores como el público serán quienes voten por las mejores performances y, cada día, habrá un eliminado que finalmente se quitará la máscara y revelará su identidad.



En esta primera emisión, el eliminado fue el extenista Guillermo Coria, quien enmascarado como "Willy, La Tortuga", se brindó con una versión de "De música ligera" de Soda Stereo, pero no le alcanzó para conquistar el voto del público y del jurado.



"Ni en la ducha canto. Mis hijitos sospechaban algo, pero se están enterando ahora", resumió el capitán del equipo argentino de Copa Davis, quien como pista había dicho que "había que saber retirarse antes de tiempo" en referencia a su alejamiento del tenis profesional a los 26 años.



El jurado había arriesgado, sin suerte, nombres como Diego Latorre, Javier Zanetti, Benjamín Amadeo y el "Chino" Darín, por lo que ninguno de ellos sumó puntos para su cosecha dentro de la competencia.



Así, seguirán en la competencia "Olaf, El Vikingo", "El Monstruo Altavista", "Oli, el Pez Globo", "Mamba, el Pez" y "Brillo, el Unicornio", el más votado por el público que festejó su versión del infalible clásico de las pistas de baile "Thriller" de Michael Jackson.



"No hace falta votar por el que cantó mejor, solamente por el que más los divirtió, les dio más amor y alegría", había avisado antes la conductora y siempre carismática Natalia Oreiro, quien ya había tenido una experiencia en la conducción en la televisión uruguaya al frente de dos temporadas de "Got Talent".



En diálogo con Télam, la actriz uruguaya había contado que estaba "muy ilusionada" con su nuevo rol en el certamen televisivo y que se sentía como "una nena que la dejaron en un cuarto lleno de juguetes" por todo el despliegue y la puesta a cargo de la producción.



"Qué alegría más grande que tengo de estar aquí con todos ustedes. Esto es increíble, es bellísimo. Tengo una emoción y unos nervios que ni se imaginan. Pero sobre todo estoy muy contenta porque para mí esto es un gran desafío. Muchísimas gracias por confiar en mí", señaló al comienzo de la emisión.



El programa hizo su estreno después de la final de "La Voz Argentina", el ciclo musical que se despedía minutos antes con Yhosva Montoya como ganador, en una apuesta de la señal por dejarle al nuevo producto un alto número de audiencia.



La alianza entre ambos programas había sumado días antes el estreno de la canción y el video oficial de "Quiero todo" con las voces de Natalia Oreiro, La Sole y Lali, las últimas dos integrantes del jurado de "La Voz Argentina" en esta cuarta temporada.



"¿Quién es la máscara?" se emite de lunes a jueves y los domingos a las 22.30 por la pantalla de Telefe, y también está disponible a través de las plataformas Pluto TV y en Mi Telefe.