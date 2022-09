“No tengo nada para él”: la dramática historia detrás del bebé abandonado en una bolsa

Su llanto alertó a una mujer que caminaba cerca de la Iglesia Pentecostal del barrio Olimpo, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Aunque no podía advertir de dónde provenía aquel reclamo desconsolado de atención, algo impidió que siguiera camino. Y al aparecer otra vecina, una joven madre que pasaba por allí, le comentó sobre la extraña situación. Entre las dos se pusieron a buscar y no tardaron en descubrir que el sonido venía de un pequeño bulto, una bolsa de tela que se encontraba debajo de un auto estacionado. Les costaba creerlo, pero efectivamente alguien había dejado abandonado un bebé en aquel extraño lugar.

El episodio, que tuvo lugar el sábado por la tarde, no tardó en viralizarse por redes sociales y terminó conmoviendo a todo el pais al conocerse detalles en torno al hallazgo de ese niño de apenas unos días de vida que se llamaría Jesús.

“Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca de pronto y me dice: ‘hay un bebé llorando’. A principio tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”, contó Belén Gutiérrez en un entrevista con el canal TN, donde mencionó que niño estaba bien abrigado y que apenas alzarlo dejó de llorar.

“Lo saqué de la bolsa y le dije a la señora que yo era mamá y lo podía alimentar”, relató la joven, que es madre de una nena de un año a la que continúa amanantado, por lo que pensó que aquel bebé tal vez se hallaba allí desde hacia horas y ante el riesgo de que pudiera deshidratarse no dudó en darle de mamar.

Tan pronto lograron recuperarse del sobresalto inicial, ambas mujeres comenzaron a pedir ayuda. “Le decía a la gente que llame a la policía, que era un bebé en serio, que estaba vivo”, relató la joven.

Alertados por la agitación, algunos de los feriantes que tienen puestos en la Feria Olimpo, cerca de la iglesia donde ocurrió el hallazgo, se acercaron a ver qué ocurría y volvieron trayendo mantas y ropa para abrigar al bebé.

En pocos minutos el lugar se llenó de curiosos y personas conmovidas por la situación que se ofrecían a colaborar. Algunas de ellas querían llevarse al niño y hacerse cargo de él.

En ese momento apareció Antonella, una amiga de Belén que vive cerca de allí. Tras explicarle que había gente que quería quedarse con el niño, la amiga le ofreció entrar a su casa para que no pasaran frío mientras esperaban a las fuerzas de seguridad.

Fue entonces que descubrieron que dentro de la bolsa donde se hallaba el pequeño había una nota escrita torpemente a mano sobre una hoja de cuaderno. En ella la persona que lo había abandonado daba explicaciones de los motivos que la llevaron a esa decisión así como algunos datos del bebé.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, decía aquel papel.

Los efectivos policiales no tardaron en llegar y se hicieron cargo de la situación. El bebé fue trasladado en una ambulancia y quedó internado en el área de Neonatología en el Hospital Luisa de Gandulfo.

A primera vista los médicos pudieron observar que algunos de los datos de la carta tal vez no fueron reales. Y es que el niño ya no presentaba restos del cordón umbilical, por lo que quizas haya nacido una semana o más antes de su hallazgo.

En diálogo con los medios de comunicación, el director ejecutivo del Hospital, Fernando Guerrero, felicitó por las actuaciones de todo personal de Neonatología y señaló que el bebé “ingresó a la guardia donde se le hicieron las primeras atenciones médicas y pasó a Neonotología”, donde se hallaba “en buen estado general”.

Contra las primer versiones, la jefa de la Sala de Neonatología del Gandulfo aclaró que no es posible saber qué cantidad de días puede tener con exactitud el bebé y aunque no tenía el cordón umbilical éste puede caerse apenas nacer.

“Por algunos datos del examen físico uno puede aproximarse, no tenía el cordón umbilical pero se puede caer a los dos días, depende de cada cordón”. detalló la médica, quien resalt que “estaba en buen estado de salud, no estaba hipotérmico”.

“Tenía mucha hambre, en seguida agarró la teta. Todavía estoy en shock, había visto videos en otros lados pero nunca esperás que te pase algo así. Si tengo la oportunidad de que me dejen, lo voy a ir a ver. Estamos juntando donaciones para él”, contó Belén.

Hasta el cierre de esta edición el bebé continuaba en el Hospital Gandulfo sin que nadie hubiera aparecido para reclamarlo.