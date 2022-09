Atacan autos a piedrazos en plena autopista Bs As - La Plata: "Yo se que si paro en el lugar, te roban"

Una mujer sufrió un ataque a piedrazos en su vehículo, cuando se encontraba manejando en la Autopista Bs As - La Plata, en el kilómetro 19 y comenzó a sentir fuertes impactos en uno de los vidrios traseros del auto. "Antes de llegar a la bajada de la autopista del lado de Quilmes, siento un impacto. En un momento creía que fue la chapa, pero me doy vuelta y veo que fue en el vidrio. Me salvó el laminado y que iba sola, no llevaba a mi nieto", señaló Sandra a un móvil de televisión.

A su vez, vale remarcar que muchos platenses recurren a esta Autopista que es muy transitada, para ir a sus trabajos y tiene una gran cantidad de vehículos que van y vienen por día, siendo a veces el único camino alternativo, en que se puede convertir en una verdadera pesadilla, ante tantas denuncias que ya se han hecho sobre este tema, donde varios automóviles pasaron por esta situación.

También se han registrado hechos de esta magnitud en otras ocasiones, donde tiran objetos e intentan que el auto se detenga para luego atacarlo y comenzar a robarle sus pertenencias. "A mucha gente le pasa todo el tiempo. Hay mucha inseguridad. Nunca le resuelven el problema a ninguna victima", completó Sandra.

Por lo que relató la mujer, los impactos no lograron desestabilizar el auto y pudo seguir manejando normalmente. Automáticamente, dio aviso a una garita policial para advertir de lo que había sucedido. "Yo se que si paro en el lugar, te roban", manifestó.