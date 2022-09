Se agrava el conflicto en AUBASA: tercer día consecutivo sin cobrar peajes en la Autopista

El conflicto en AUBASA, la empresa que administra la Autopista La Plata-Buenos Aires y el denominado Corredor Vial del Atlántico, compuesto por la Autovía 2 y las rutas 11, 56, 63 y 74, se agrava con el paso de las horas.

Tanto que el Sindicato Unico de Trabajadores de Peajes (SUTPA) decidió no acatar la conciliación obligatoria que dictó ayer el ministerio de Trabajo de Nación y continuar con el paro por tiempo indeterminado iniciado el miércoles último.

Así, por tercera jornada consecutiva están levantadas las barreras de los peajes tanto de la Autopista como de la Autovía 2 y las rutas 11 y 74, vías que conducen hacia la Costa Atlántica.

"La medida de fuerza continúa. Incluso cada vez hay más voces de trabajadores queriendo salir a hablar de lo que padecen día a día con la presidencia de Ricardo Lissalde", afirmaron desde el gremio.

La acción es contra la máxima autoridad de AUBASA, a quien acusan de ser un "individuo arbitrario" que no busca el diálogo para encarar un proceso de reconversión laboral a partir de la incorporación de la tecnología.

Además, según le dijeron a eldia.com, desde el inicio de la gestión de Lissalde comenzaron los casos de acoso laboral contra trabajadores que hace años cumplen tareas en la empresa, multiplicándose en el último tiempo.

"No hubo ningún acercamiento por parte de la empresa: no llamaron, no hubo comunicación privada, nada", señalaron las fuentes consultadas.