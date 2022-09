Tensión por protesta del gremio de los neumáticos

Se agravó el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) por nuevos bloqueos a las plantas y con el gremio que declararó un paro por tiempo indeterminado y al cierre de esta edición estaban algunos de sus miembros atrincherados dentro de una de las sedes del ministerio de Trabajo.

Estas nuevas protestas creen que posiblementa se acentuará la escasez de cubiertas. Afuera de la cartera laboral otro grupo de manifestantes cortaba el tránsito en la avenida Callao.

“Luego de 5 meses de conflicto se hizo una oferta paritaria, que podrá gustar o no, pero a pesar del tiempo transcurrido, en lugar de bajar los decibeles y dialogar, lo que pasó en la audiencia es que el gremio volvió a bloquear las plantas. Esta vez hubo una actitud muy virulenta en el ministerio, con mucha agresividad. Terminaron ocupando el Ministerio. No hay canal del diálogo y no sabemos las motivaciones de todo lo que está pasando. Vamos camino a algo muy grave que no veo cómo podría destrabarse”, destacaron, según el portal Infobae. desde la empresa Fate que, con Bridgestone y Pirelli, son las principales marcas con fabricación local y más del 60% del mercado argentino. Producen localmente unos 6 millones de neumáticos al año y se calcula que desde el inicio del conflicto dejaron de producir más de 1,3 millones de unidades, casi un cuarto de la producción anual. Las plantas de las tres compañías fueron bloqueadas nuevamente por el gremio.

Sin conciliación

“Ya no hay más instancias conciliadoras. Estamos inmersos en un conflicto que parece no tener final”, dijo días atrás Madanes Quintanilla. “El nivel de faltante es tremendo. Hay productos que se consiguen pero a precios disparatados”, agregó el empresario que ya hace un mes había advertido que si el conflicto se seguía extendiendo sería “más fácil encontrar los restos del Arca de Noé que conseguir neumáticos”.

importaciones

Como parte del conflicto, el miércoles la Aduana aseguró que detectó un uso abusivo de cautelares en la importación de neumáticos. El organismo explicó que una sola empresa importó a través de 30 medidas cautelares presentadas ante la Justicia a partir del año 2020.

“El monto total de las cautelares pedidas era de USD 156,7 millones, de los cuáles utilizó solamente el 23%. Al haberse verificado que la empresa mantenía existencia en stock respecto de la mercadería importada, la Aduana se presentó en la Justicia.