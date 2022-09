Se “pinchó” la producción de neumáticos y alertan por las consecuencias

El conflicto gremial que desde hace meses se viene potenciando y que afecta a la producción de neumáticos en el país escaló a un punto que puede tener severas consecuencias: las tres empresas que fabrican cubiertas en la Argentina decidieron suspender por completo la producción y ahora corren riesgo las operaciones de las automotrices que son provistas por éstas.

Tal como publicó este diario en su edición anterior, Bridgestone dio ese paso al verse impedida de operar con normalidad a raíz de un bloqueo y las distintas medidas de fuerza que vino impulsando el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

A esta compañía se sumaron tanto la multinacional Pirelli como la nacional Fate, que también vienen padeciendo una situación similar, que tuvo como punto saliente el paro hasta nuevo aviso que dispuso el Sutna y la toma de una sede del Ministerio de Trabajo por parte de este gremio.

En medio de esta gravísima situación y tras la decisión de las empresas de hacer un alto en la producción, hoy a las 11 se llevará a cabo una audiencia considerada clave para intentar destrabar el conflicto. Se desarrollará en el Ministerio de Trabajo y contará con representantes de las partes involucradas.

Preocupación en Automotrices

Paralelamente, crece el temor en las automotrices por el impacto que pueda tener esta situación. Es que a los problemas cada vez más complejos que se venían registrando en la provisión de cubiertas -que elevaron los precios y en muchos casos hicieron muy complejo conseguirlas-, ahora se suma la incertidumbre por este parate.

El panorama es crítico en algunas automotrices, mientras que en las que tienen algo de margen hacen notar que si este conflicto se extiende, no podrían operar más allá de esta semana.

Fuentes de una ellas aseguraron no contar con cubiertas para completar una jornada de trabajo sobre sus unidades. Mientras que en otras automotrices aseguraron tener stock para trabajar durante unos días, pero que no podrían continuar la semana siguiente si no reciben nuevas partidas de neumáticos.

Con este panorama, el Ministerio de Trabajo citó al Sutna a una reunión “con el objetivo de continuar las negociaciones paritarias correspondientes al período 2021”. También hizo una denuncia contra el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, por el acampe y la toma en esa cartera.

Sí hay que tener en cuenta que desde el inicio del conflicto no prosperaron decenas de audiencias de conciliación. El tema está estancado siempre en el mismo punto, ya que el sindicato reclama que las horas trabajadas en días de fin de semana se paguen 200 por ciento más que las de los días de la semana, mientras que las empresas dicen que si aceptaran eso tendrían un aumento de costos del 15 por ciento, algo que les restaría competitividad.

Alarma en la Ciudad

En este marco, desde las gomerías de la Ciudad se describe un panorama en el que la escasez de cubiertas no da tregua. Se advirtió sobre el fin de semana desde una casa la zona de Parque San Martín que “no hay ni nacionales ni importadas”.

Escasean los neumáticos, ya sea por las medidas de protesta de los trabajadores del sector o por los inconvenientes para importar insumos. Los fabricantes y los distribuidores se quejan de que no tienen forma de abastecer la demanda interna. El problema afecta a todos por igual, tengan auto, camioneta o camiones.

En ese contexto, como anticipó EL DIA, muchos no encuentran más alternativa que reparar las viejas ruedas o comprar usadas. También estas últimas horas, otra comerciante local del ramo contó que “reparaciones hacemos a montones. Tenemos mucho trabajo manual porque no hay gomas nuevas”, explicó el comerciante.