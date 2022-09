Una figura extraña apareció en el cielo de Puebla y se hizo viral en redes sociales: que dicen los científicos

Las redes sociales levantaron en las últimas horas una imagen que apareció en el cielo, en Puebla (México), donde posee un contorno humano y estaría rodeada por un círculo que le da brillo y luz, remitiéndose a un aspecto místico.

Esto se pudo descubrir tras el tweet que compartió el Observatorio Mount Washington, y allí comenzó rápidamente a transformarse en algo viral, donde cada uno de los usuarios, intentaban reconocer de que figura se podía tratar.

Este circulo de luz hizo que muchos lo asociaran rápidamente con una presencia religiosa y cada uno, pensaba en una hipótesis diferente.

A raíz de esto, según científicos, este tipo de fenómenos son habituales en los picos de las montañas, debido a la combinación de ciertos factores atmosféricos y explicaron que se dio por dos efectos atmosféricos combinados, algo que suele ocurrir en las cimas de las montañas, donde se conjugan los climas extremos y las fuertes nevadas.

Resulta que la mezcla entre los rayos del sol y las diminutas gotas de agua que forman las nubes habrían favorecido la formación de la extraña silueta, que llamó la atención de más de uno en las redes sociales. “El domingo por la mañana, el meteorólogo Ryan fotografió algunos rayos anticrepusculares de algunas nubes vecinas debajo de la cumbre”, explicaron los expertos que analizaron la imagen que aparecía en el cielo y aseguraron que se llaman “Espectros de Borcken”.

"Cuando arrojas tu sombra hacia las nubes o la niebla, la luz exagera tu figura. Parece mucho más grande y de extremidades más largas y puede parecer que se está moviendo debido al movimiento de las gotas de agua”, afirmaron.

Some recent morning atmospheric optics - Yesterday morning, Meteorologist Alex photographed her Brocken spectre surrounded by a glory in the clouds below the summit at sunrise.

(1/x)#NHwx #NH #sunrise pic.twitter.com/eWYljJUlj0