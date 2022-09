El Papa bromeó sobre su posible renuncia

El Papa Francisco confirmó su presencia en la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa en agosto de 2023. Lo hizo durante una entrevista concedida a CNN Portugal, donde dijo “yo pienso ir. El Papa va a ir. O va Francisco o va Juan XXIV, pero va el Papa”, respondió sonriente.

No es la primera vez que el papa menciona a su inexistente sucesor, al que se refiere como Juan XXIV. En 2021, según consignó la agencia ACI Prensa, el pontífice ya hizo un guiño al tema cuando el obispo de Ragusa, en Italia, lo invitó a visitar la ciudad en 2025 cuando se celebre el 75 aniversario de esa diócesis. Francisco, según el reporte, bromeó con que al evento asistiría Juan XXIV.

En la entrevista de CNN Portugal, la periodista María Joao Avillez le dijo que todos esperaban que quien participara en la jornada que reúne a miles de jóvenes católicos fuera el papa Francisco y él respondió: “Que sea lo que Dios quiera”.

Hace poco más de un mes, el Santo Padre desmintió rumores que habían circulado sobre su renuncia, afirmando que no sería en ese momento. “Ahora no, cuando sienta que el Señor me lo pida, sí”, dijo en una entrevista con Univisión.

En la entrevista, el Papa calificó los abusos por parte de miembros de la Iglesia como una “monstruosidad” y señaló que hay más casos de abusos dentro las familias, donde -dijo- todavía “se tapan” esos delitos. Se trata de “una realidad trágica de todos los tiempos, pero también de nuestros tiempos”, agregó.