Agua: quejas por un corte a raíz de una obra

Por la reparación de una avería, un barrio tuvo un extendido corte de agua que generó quejas. Se trata de un sector de barrio Jardín que ayer amaneció sin el servicio, según relataron los vecinos .

En ese sentido desde la empresa Absa informaron por esas horas que tras un anuncio de afectación del servicio por la obra en la zona de 120 entre 74 y 75, ayer se seguía trabajando en la reparación de una pérdida sobre la cañería de 350 milímetros perteneciente a la red de agua.

“Es por eso que mientras duren las maniobras y hasta su finalización se podrá resentir el servicio en las calles comprendidas entre 72 a 80 y de 116 a 120”, se indicó desde la compañía.

Antenoche, María del Carmen Fabbri Rojas, se quejaba diciendo que “vivo en Barrio Jardín. Sin agua desde la mañana. Según ABSA, a partir de las 16 se iría restableciendo. A las 21, ni una gota”.

El reclamo se multiplicó y aún por la mañana varios usuarios preguntaban acerca de cuándo volvería el agua a salir de sus canillas.

Tareas en las cloacas

Absa anunció en este contexto que también se realizaban tareas de mantenimiento y reparación de las cañerías que componen el servicio de cloacas en calle 71 entre 121 y 122.

El plan de mantenimiento permanente sobre el servicio, también contempla la reparación y adecuación de instalaciones domiciliarias, además de tareas en la desobstrucción de los conductos que permitan la optimización de las cañerías y de los equipos de elevación, se informó.

Los trabajos se realizan en 46 entre 5 y 6; 2 entre 53 y 54; 58 entre 148 y 149; 16 A entre 21 y 21 A, City Bell; y 8 entre 500 y 501, Gonnet.

Asimismo, se advirtió sobre la importancia del uso correcto del servicio de cloacas domiciliario. Se recomienda no arrojar residuos de comida en la bacha de la cocina, como puede ser restos de yerba. También es de suma importancia no descartar elementos de higiene personal en inodoros o desagües cloacales, como apósitos o elementos que contengan materiales no degradables, se indicó desde la firma. Tampoco conectar los desagües pluviales a la cloaca, ya que las cañerías cloacales se proyectan para soportar las descargas domésticas y no se encuentran preparadas para soportar el vuelco ocasionado por las lluvias.