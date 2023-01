El mal estacionamiento al tope de las infracciones viales en La Plata

En 2022 se labraron más de 20.000 infracciones en la Ciudad y según la información oficial el mal estacionamiento, en todas sus variantes, fue la falta que más actas se llevó, lo que profundiza un comportamiento que se extiende desde hace muchos años en La Plata y resulta muy complejo combatir este problema que genera múltiples inconvenientes.

Según el último relevamiento realizado por la Comuna -ver gráfico-, entre comienzos de enero y el 31 de diciembre del año pasado se procedió al secuestro de 841 autos y 2.098 motos que incumplieron la normativa vigente y se identificaron 20.760 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

En ese marco, fueron multados 14.128 individuos por estacionar sus vehículos de forma incorrecta: 8.448 en sitios prohibidos, 489 en ochavas, 1.075 en doble fila, 421 en sendas peatonales, 1.038 en paradas de colectivo, 468 en espacios de carga y descarga, 341 en lugares reservados para personas con discapacidad, 319 en paradas de taxi, 719 en garajes, 545 en veredas y 265 en ramblas.

Además, personal municipal labró 192 actas por uso del celular, 282 por giros a la izquierda, 255 por pasar en rojo en los semáforos, 20 por prescindir del cinturón de seguridad, 11 por llevar los vidrios polarizados, entre otras.

Asimismo, la Comuna identificó a 1.962 personas sin licencia, 632 sin cédula, 1.479 sin seguro, 465 sin casco, 173 sin espejos, 295 sin chapa patente, 402 sin VTV, 18 sin matafuegos, 39 que se dieron a la fuga y 390 que circulaban con alcohol en sangre.

Según informó la Municipalidad, “los controles se realizan de manera coordinada y periódica en los distintos barrios del Partido para verificar los automóviles y motos que circulan por la Ciudad”.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y propiciar una circulación ordenada, se labraron más de 20 mil infracciones y se secuestraron unos tres mil vehículos, agregaron las fuentes oficiales.

Se explicó también que en los operativos de fiscalización, personal municipal verificó que los conductores contaran con la documentación obligatoria, realizó controles de alcoholemia, corroboró que los vehículos estuvieran en condiciones e inspeccionó que permanecieran estacionados en sitios habilitados para tal fin.

“Estos procedimientos diarios nos permitieron identificar y sancionar a quienes conducen sin respetar la ley, provocando situaciones de riesgo, obstrucciones en el tráfico y congestionamientos evitables”, sostuvieron en la secretaría en Políticas Públicas de Seguridad y Justicia de la Comuna.

LA DOBLE FILA

Una de las infracciones que no para de crecer es la doble fila, tanto en establecimientos escolares como en zonas en las que no hay establecimientos escolares y se produce por la descarga de mercadería para comerciantes o por particulares que por diferentes razones no respetan la prohibición de esta práctica.

En la Ciudad, durante el 2022, sólo hubo un colegio que tuvo controles diarios para evitar la doble fila. Se trató de la escuela de 45 entre 11 y 12. También hubo algunos operativos en la zona de 505 de 25 a 31 con la entrada y salida de los alumnos, pero en el resto de los colegios sólo hubo algunos operativos esporádicos y la mayoría de las jornadas las zonas escolares quedaron a la voluntad de quienes llevaron a los alumnos y alumnas a clases, con distintas escenas de descontrol vial.

En tanto, más allá de las clases, en centros comerciales es común observar que los camiones estacionan en doble fila cuando no encuentran lugar para descargar mercadería, y en muchos casos lo hacen fuera del horario permitido para la descarga de los productos, más allá de la dinámica que pueda tener cada rubro comercial.

Otra infracción recurrente es el estacionamiento en la zona de 54 de 7 a 10, acción que está prohibida luego de que se aplicaran modificaciones en ese tramo de la Ciudad para darle prioridad al transporte público, generando carriles exclusivos para los micros y taxis y otros para vehículos particulares.