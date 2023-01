Tragedia aérea en Nepal: quién era la argentina que murió

Una empresaria neuquina amante del turismo aventura que había hechos sus estudios universitarios en La Plata fue una de las 72 personas que murieron ayer al estrellarse un avión de pasajeros en el centro de Nepal en lo que constituye la peor catástrofe aérea que haya registrado en ese país.

Jannet Sandra Palavecino, que tenía 57 años y era propietaria de un conocido hotel de la Patagonia, se hallaba entre las 72 personas que viajaban en el trágico vuelo de Yeti Airlines que cayó mientras comenzaba su descenso hacia el aeropuerto del Pokhara, según confirmó la Autoridad de Aviación Civil de Nepal.

Madre de dos hijos mayores de edad y dueña junto a su padre (Rubén) y su hermano (Omar) del conocido Hotel Suizo de Neuquén, Palavecino era una “apasionada” de las montañas y el turismo aventura, razón que la había llevado este año a Nepal.

La empresaria argentina había abordado el trágico vuelo en Katmandú, la capital nepalesa, y se dirigía a Pokhara, en el centro del país, cuando su avión se estrelló poco antes de las 11 hora local (2.15 hora argentina) en las afueras de la ciudad donde debía aterrizar.

Ubicada en el centro de Nepal, Pokhara es un punto de paso importante para peregrinos y montañistas de diversos países. De ahí que e en el vuelo -en el que iban 68 pasajeros y cuatro tripulantes- se encontraran junto a la a empresaria argentina otros trece extranjeros: cinco ciudadanos de India, cuatro rusos, dos coreanos, un australiano, un irlandés y un francés, según precisaron desde la aerolínea.

Al desplomarse por causas no determinadas aún, la aeronave, una avión ATR 72 propulsado por dos motores turbohélice, cayó en un profundo barranco entre el antiguo aeropuerto de Pokhara, creado en 1958, y la nueva terminal internacional de esta ciudad, inaugurada el pasado 1 de enero.

Tras el accidente, los rescatistas trataron de sofocar el fuego entre los restos del aparato. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal informó que pudieron encontrarse 68 cuerpos y el portavoz de la aerolínea, Pemba Sherpa, indicó que el siniestro no dejó sobrevivientes. No obstante, hasta anoche no había confirmación oficial de los organismos de emergencia nepalíes.

“Jannet Palavecino, que descanses en paz. Te vamos a extrañar y tener presente siempre en nuestra memoria. Mis saludos y condolencias a toda la familia y afectos”, escribió ayer a la tarde el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en su cuenta de Twitter.

Un figura reconocida en los ámbitos sociales de Neuquén, Palavecino se desempeñaba como gerenta del Hotel Suizo construido por su familia en esa ciudad.

“Es un emprendimiento comercial, pero también es parte de nuestra historia de familia”, contó alguna vez en un reportaje Jannet, quien estudió en la Universidad Nacional de La Plata entre 1981 y 1986

Inquieta y emprendedora, durante la pandemia, cuando la falta de turismo había afectado el funcionamiento de su hotel, Palavecino había abierto un negocio de venta de productos naturales al que llamó Suizo Natural - Green Market que logró hacer funcionar con notable éxito.

Pero su gran pasión había sido la actividad física. Hacía bicicleta, trekking, caminatas y hasta alguna carrera. Incluso participaba en la organización de la carrera Copahue Extremo, un circuito de Trail extremo en los paisajes de Neuquén. “Despedimos con mucha tristeza a Jannet Palavecino. Enorme persona y gran colaboradora en la organización de Copahue Extremo. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Hasta siempre querida Jannet”, posteó ayer esa entidad en sus redes sociales.

Su gran pasión era la actividad física: hacía bicicleta, trekking, caminatas y hasta carreras

Muchas de sus amigas y conocidas también la despidieron en las redes: “Máximo respeto y admiración para una mujer poderosa que vivió y murió cumpliendo sus sueños”, escribió Camila Tumini en Instagram.

A Nepal la había llevado su búsqueda por seguir recorriendo los secretos de las montañas. Había viajado a principios de este año, donde realizó el “Trekking de los Tres Pasos”, en Lukla, y otras caminatas por Katmandú.

“Ir a Nepal era su sueño como montañista”, publicó una de sus amigas en redes sociales.

Según indicó la agencia AFP, la industria aeronáutica de Nepal creció mucho en los últimos años, tanto en el transporte de mercancías como de turistas.

Sin embargo, debido a la falta de formación del personal y problemas de mantenimiento, las compañías sufren a menudo de problemas de seguridad. La Unión Europea prohibió por ello a todos los transportistas nepaleses entrar en su espacio aéreo.