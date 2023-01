VIDEO.- No dan más: se multiplican las quejas en La Plata por falta de agua en medio de la ola de calor

Vecinos de un sector de San Carlos realizaron una autoconvocatoria para exigir que se pueda solucionar el conflicto con la falta de servicio de agua, algo que ocurre en muchos barrios de la Región desde hace ya varios días, y que es un clásico de cada verano.

Según comentaron en el barrio de 46 y 147, ya llevan 10 días sin poder tener "ni una gota" para poder bañarse, cocinar o lavar ropa. "Es una necesidad básica y además nos cobran por un servicio que no usamos", se replica en varias calles y en varias voces de los vecinos que recolectó este diario en una recorrida por la zona.

Esto se profundiza más ante las altas temperaturas que se vienen dando en lo que va de diciembre y enero, que han superado los 30 grados y que se ha hecho realmente intolerable. Incluso hoy mismo, cuando se anuncia una máxima de 35º y una sensación térmica que será aún más elevada. Por caso, este lunes cerca de las 11 la temperatura rozaba los 29º y en esa zona no tienen agua, al igual que en 26 y 501, de Gonnet, según denunciaron al WhatsApp (+5492214779896).

En diálogo con EL DIA, María, vecina del lugar, afirmó: "Llamamos haciendo los reclamos y nos contestan de que no están hechos, que las bombas están sanas. Pedimos para que venga un camión con agua para repartir entre los vecinos y nos dijeron de que ellos no tienen ninguna solución para darnos".

En esta misma sintonía, Soledad remarcó que "siempre sufrimos esto, siempre tenemos el mismo problema. En la pandemia, el agua no nos faltó ni un solo día. Terminó la pandemia, y no volvimos a tener. ¿Qué está pasando? nosé. Hoy a la mañana a dos o tres vecinos nos contestaron que las bombas andan bien y ustedes tienen que tener el agua perfectamente".

Luis, otro vecino de la zona, protestó indignado: "Hemos hecho la denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, también de la Ciudad de La Plata, en la autoridad del agua, que no dan respuesta y es vergonzoso. No están haciendo nada en absoluto. No hay una gota".

Tal como informó este diario, el malestar constante entre los vecinos de los distintos barrios platenses, hace pensar a los mismos, una convocatoria a la Justicia para poder ser escuchados y que el tema sea tratado y solucionado a la brevedad. (Vea: https://www.eldia.com/nota/2023-1-16-1-29-7-la-falta-de-agua-moviliza-a-los-vecinos-que-avanzan-hacia-un-reclamo-judicial-la-ciudad)

En redes sociales ya ha comenzado a difundirse esta iniciativa para el reclamo formal tras la cantidad de denuncias sobre ABSA que fueron realizadas en los últimos días.

A su vez, se llegó a la creación de un instructivo que explica los pasos que se deben hacer respecto de un reclamo que habilite a cada usuario para reclamar ante la Justicia.

“Hemos propuesto y ya estamos trabajando para realizar un amparo judicial por el problema de suministro de agua con ABSA . Para poderlo llevar adelante es de vital importancia seguir los pasos que la justicia requiere. Más abajo les dejo las indicaciones a seguir. Hagamos las cosas como nos habilita la ley y busquemos la solución definitiva por la vía que es legal en nuestro legítimo derecho como ciudadanos. Estemos comprometidos con algo tan vital como el servicio de agua potable. Los usuarios que quieran sumarse a la protesta administrativa y legal pueden comunicarse al mail sdfvecinosordenados@gmail.com”, se indica en las comunicaciones que circulan entre los vecinos y por las redes sociales.

Por su parte, ABSA explicó que “ se está atravesando una sequía histórica y solicita a los usuarios el uso razonable y solidario del servicio”.