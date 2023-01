En el aniversario de un fallo histórico, Joe Biden anunció medidas para facilitar el aborto

Joe Biden confirmó que se implementará en Estados Unidos un nuevo sistema para que las mujeres puedan acceder a medicamentos que le permitan abortar. Esto se da en el marco del 50 aniversario del histórico fallo Roe contra Wade.

Este fallo de 1973 garantizaba a las mujeres a acceder a un aborto cuando sea solicitado. Sin embargo, en junio del 2022 fue revocado por la Corte Suprema. Con este cambio, cada estado decide si permite o no la interrupción del embarazo.

La vicepresidenta, Kamala Harris, aseguró que en la actualidad hay 22 estados que dieron marcha atrás en los derechos de las mujeres. Por lo tanto, luego de esta nueva medida dictada por el presidente estadounidense, confirmaron que no respetarán estos cambios.

En este marco, Joe Biden dio lugar a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos para que cree un nuevo protocolo a farmacias y proveedores de medicamentos necesarios para esta intervención.

La máxima autoridad del país consideró que esta marcha atrás en la legalización del aborto no es más que un “arrebato” al pueblo en un “derecho constitucional. “Las mujeres deberían poder tomar estas decisiones profundamente personales sin interferencias políticas”, declaró.

“Sin embargo, los republicanos en el Congreso y en todo el país continúan presionando para que se prohíba el aborto a nivel nacional, para criminalizar a los médicos y enfermeras y para dificultar el acceso a métodos anticonceptivos; es peligroso, extremista y completamente ajeno a la realidad”, sumó.

“No he dejado de luchar para proteger los derechos reproductivos de las mujeres y nunca lo haré. El derecho de ellas a elegir no es negociable”, cerró a través de su cuenta de Twitter.

“¿Cómo se puede ser libre si una mujer no puede decidir, si un médico no puede atender a su paciente y si una persona no puede dirigir el curso de su propia vida?”, reclamó a modo de apoyo la vicepresidenta, Kamala Harris.