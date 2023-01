VIDEO.- Un hombre acompañó a Maricel a la Estación de La Plata y crece el misterio sobre su paradero

Se conoció un nuevo video en la que se la ve a Maricel González, la mujer de La Plata de quien no se sabe nada desde el pasado viernes en Abasto. En esta ocasión se encuentra acompañada de un hombre caminando en las inmediaciones de la Estación de trenes de 1 y 44. Incluso en varios tramos él la abraza mientras caminan desde 1 y 47 hasta 1 y 44.

Según el rastreo de su tarjeta SUBE, y de cámaras de seguridad de Constitución, la vecina de 37 años partió desde allí hacia la Ciudad de Buenos Aires minutos más tarde (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-1-24-10-15-0-video-las-imagenes-de-maricel-en-constitucion-crece-la-desesperacion-por-la-platense-desaparecida-policiales). Es por ese motivo que no se tuvo más novedades acerca de su paradero por lo que crece la angustia y desesperación de sus familiares. Tras radicarse la denuncia la policía la busca intensamente pero aún no han logrado hallarla.

Tal como viene informando EL DIA, un dato clave se conoció en las últimas horas en relación a este caso y tiene que ver con sus últimos movimientos. Primero se conocieron los videos de los cuales se desprendió que Maricel el día viernes a las 19.14 llegó a la terminal de Constitución, donde arribó en tren desde nuestra ciudad.

De esta forma, ahora se encuentran abocados a determinar cuáles fueron los pasos que dio tras su arribo a CABA. Si bien estaba acompañada en La Plata, tal como queda claro en el nuevo video, al llegar a Constitución se ve que se encontraba sola. Además se puede apreciar que vestía una remera floreada y una pollera de jean.

El entorno familiar asegura que la última persona que la vio con vida es su novio, con quien tiene una relación que se inició hace 6 meses. “Ella estaba en la casa de su novio Jorge Luna, que vive en 206 y 518. Luna dijo que cuando se fue a trabajar ese viernes a las 5 de la mañana ella estaba durmiendo y que cuando regresó por la tarde ya no estaba”, indicaron los familiares de Maricel ayer. Mientras que esta mañana, en diálogo con eldia.com, una hermana de Maricel habló de las imágenes que se difundieron de Maricel mientras caminaba por la zona de Plaza Italia y luego en la estación de Constitución y dijo que "una de las últimas imágenes es en La Plata, en una estación de servicio de Plaza Italia. La conozco y esa mirada era de triste, se ve como asustada", afirmó (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-1-24-12-44-0-video-crece-la-desesperacion-de-la-familia-de-maricel-en-las-imagenes-se-la-ve-triste-y-asustada--policiales).

En medio de la preocupación, que creció en las últimas horas por la falta de novedades, comentó que "estamos muy atentos a las informaciones porque no había ningún indicio de lo que puede estar pasando". En este sentido, afirmó que "no hemos recibido información oficial más allá de lo publicado por los medios". En torno a la búsqueda, aseguró que hablaron con el novio de Maricel, con quien mantiene una relación desde hace seis meses. "Al novio lo conocimos recién ayer. Salieron seis meses. El sábado me comuniqué con él, hablé con él. Dijo que la última vez que la vio fue el viernes a las 5 de la mañana, en su casa de Abasto, cuando él se va a trabajar. Y que al regresar a la tarde mi hermana ya no estaba", señaló. Afirmó que "a las 12.57 es su última conexión que coincide con la imagen de ella en la estación de servicio de Plaza Italia". "Luego no se conectó más", añadió.

La hermana sostuvo que "en este último tiempo ella estaba muy rara, triste, no quería contar nada y eso nos llamó mucho la atención". Y continuó: "Puede ser que estuviera mal con el novio o algo más. Lo que pasa en la pareja uno no lo sabe. ella nunca nos dijo nada. Desde esta relación notamos el cambio".

En cuanto a las características de Maricel, detalló: "Ella tienen un piercing arriba del labio; tiene tatuajes en los hombros, de un lado una flor y del otro un duende; en la espalada tienen de un lado un San Expedito y del otro un ángel con la señal del hijo; y una cruz en el antebrazo; en tanto que el tobillo tiene un pajarito".

"Ante cualquier novedad pedimos que llamen al911. Todo lo que puedan aportar bienvenido sea, porque la queremos encontrar", expresó.