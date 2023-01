Una derrota que expuso y que generó bronca y preocupación durante y después

El primer once de Abel Balbo al frente de un Estudiantes que pecó dos fallas en defensa / Fotobaires

Si bien en la pretemporada había mostrado algunas dudas en la faceta defensiva, la última imagen de la preparación formal, con aquel sólido triunfo ante un Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana, hacía imaginar un debut muy distinto al que tuvo Estudiantes el sábado por la noche en UNO frente a Tigre.

Y es que más allá de un primer tiempo en el que intentó apostar al juego asociado, sobre todo con la movilidad de Rollheiser, Godoy y Zapiola, el Pincha sufrió dos duros golpes, prácticamente autoinfligidos, los cuales le costaron dos goles en su contra para un derrota que no estaba en los planes. Otra vez el plano defensivo, con fallas puntuales que en el alto nivel no se perdonan, echaron por tierra la alta expectativa que había en la previa.

Además, el gran desgaste realizado en la etapa inicial le pasó factura al equipo en el complemento, con dos de tres modificaciones obligadas y otras dos que nunca pudieron hacerse por un quedo insólito por parte del cuerpo técnico, que agotó las tres ventanas disponibles con tres cambios individuales.

Demasiadas situaciones adversas, y por motus propio, que minaron un debut en el cual los hinchas coparon el Jorge Luis Hirschi con la idea de dar el primer paso en un torneo en el cual el objetivo es pelear, pero que finalmente se fueron entre la bronca y la preocupación, las cuales horas después volcaron a las redes sociales.

Para colmo de males, la conferencia de prensa brindada por el DT tras el 2 a 1 también generó disconformismo, más que nada por un discurso en el que remarcó merecimientos e injusticias, algo que al hincha de Estudiantes poco le importa.

Lo cierto es que más allá de las buenas intenciones y de conseguir atacar de otra manera, el equipo dejó muchas dudas.

Dentro de la cancha, varias de ellas en la faceta defensiva. También al momento de tener que torcer la historia.

Y fuera de ella, con un planteo en la previa con el cual Balbo arregló lo que no estaba roto. Y es que el DT echó por tierra con lo mejor mostrado por los suyos en la pretemporada, con Godoy, Ascacibar y Rollheiser por detrás de Boselli y otro punta, que el sábado podría haber sido Pellegrino, de buen ingreso. También y algo no menor, el tema de las ventanas para los cambios y la permanencia de José Sosa como un mero espectador. Detalles y errores que el máximo nivel no permite ni perdona.

Lo positivo para Abel Balbo y los suyos es que todo eso se dio de manera conjunta en la primera fecha, por lo que hay mucho tiempo y terreno por delante como para corregir.

El entrenador tiene plantel y recursos para hacer algo mucho mejor de lo que hizo en el trunco estreno ante Tigre en el Jorge Luis Hirschi.

La expectativa que depositó el hincha en la previa representa también la ilusión y la confianza en un cuerpo técnico y un grupo de jugadores que deberán torcer el rumbo el próximo sábado en el Julio Humberto Grondona ante un Arsenal que asoma como un hueso duro de roer.

DEL DICHO AL HECHO HAY UN LARGO TRECHO

En la previa, el discurso de Balbo se mostraba acorde a los principios de Estudiantes. Sin embargo, luego de lo del sábado en UNO varias de sus frases aún retumban en los oídos de los hinchas, disconformes con muchas cosas de las que se vieron.

Del “once defienden y once atacan” y “los equipos se arman de atrás para adelante” quedó poco ante Tigre, con un mediocampo que no tuvo corte y que falló en el retroceso, y con una última línea que hizo extrañar sobremanera a Ezequiel Muñoz, quien hoy por hoy asoma como el mejor refuerzo para un fondo que, al igual que todo el equipo, busca su mejor forma.