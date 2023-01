EE UU insta a palestinos e israelíes a bajar tensiones

JERUSALÉN

El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, instó ayer a Israel y a los palestinos a relajar las tensiones ante un auge de la violencia que ha puesto a la región en ascuas. El derramamiento de sangre alarmó al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden cuando busca encontrar puntos en común con el nuevo gobierno de derecha del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

No obstante, aparte de los llamados a frenar la escalada de violencia y a mostrar templanza, Blinken no ofreció públicamente ninguna idea en particular para calmar la situación y no queda claro tras su reunión con Netanyahu si el gobierno de EE UU propondrá algún plan. Blinken se reunirá hoy martes con el líder palestino Mahmud Abás.

“Estamos instando a todas las partes ahora a tomar medidas urgentes para restaurar la calma, para frenar la escalada”, declaró Blinken después de reunirse con Netanyahu.

Blinken llegó durante uno de los períodos de combate más mortíferos en años en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este. Una incursión militar israelí mató el jueves último a 10 palestinos en la ciudad cisjordana de Yenín, y un palestino armado mató a siete personas frente a una sinagoga en un asentamiento de Jerusalén Este el viernes. A la mañana siguiente, un adolescente palestino de 13 años hirió a tiros a dos israelíes en otro sitio de Jerusalén Este.

El gobierno de Netanyahu, tras los incidentes del fin de semana, aprobó una serie de medidas punitivas contra los palestinos, incluyendo planes para “fortalecer” los asentamientos judíos de Cisjordania. EE UU, como la mayoría de la comunidad internacional, considera que los asentamientos israelíes en tierras reclamadas por los palestinos para su Estado son un obstáculos para la paz. (AP)