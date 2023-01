El Banco Central volvió a vender dólares y se disparó el MEP bolsa

El Banco Central efectuó en el inicio de la semana ventas por U$S 28 millones en el mercado mayorista, donde se operaron escasos U$S 158,2 millones en el segmento de contado (spot). A falta de una rueda operativa para terminar el mes (hoy), la autoridad monetaria mantiene por sus intervenciones un saldo neto negativo de U$S 104 millones en enero.

“Para atender las necesidades del mercado”, opinaron operadores cambiarios sobre la venta del Central, pro cuarta jornada consecutiva.

Pero además, el Gobierno concretó ayer un pago al Fondo Monetario Internacional por unos U$S 692 millones y mañana abonará otros U$S 710 millones, por lo que cerrará enero con pagos al organismo por unos U$S 2.650 millones.

El pago quedó evidenciado en las reservas del Banco Central , que cerraron en U$S 41.517 millones, unos U$S 743 millones por debajo del cierre del viernes pasado.

En el mercado cambiario, los llamados dólares financieros finalizaron mixto, aunque el MEP bolsa alcanzó su mayor suba diaria en 4 jornadas.

El Contado con Liquidación (CCL) descendió $1,19 (-0,3%) y cerró a $369,39. Así, la brecha con el mayorista terminó en el 98%.

En cambio, el MEP, avanzó $1,15 (+0,3%) y cotizó a $353,93. La brecha con el mayorista se ubicó en 89,7%.

Bajó el blue

Por su parte, el dólar blue disminuyó $3 a $383, mientras que la brecha con el tipo de cambio mayorista finalizó en 105,3%.

El dólar oficial cerró ayewr con una cotización promedio de $194,07, con una suba de $1,04 centavos respecto del viernes.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 29 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $186,56.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $252,29 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $320,21.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $339,62, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $388,14.

La bolsa revirtió racha

El índice S&P Merval, mientras, bajó ayer un 3,31%, en línea con las caídas que mostraron los mercados de referencia como Wall Street, en tanto las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York retrocedieron hasta 4,9%.

En la plaza porteña, las bajas de las acciones que conforman el panel líder fueron encabezadas por Edenor (-5,19%); Cresud (-4,68%); Grupo Financiero Galicia (-4,43%); Telecom Argentina (-4,35%); y Holcim (-4,27%).

Los papeles que quedaron en verde correspondieron a BYMA (1,18%); y Grupo Financiero Valores (0,11%).

En Wall Street, las acciones de compañías argentinas terminaron la sesión con todo el panel en rojo. Entre las caídas se destacaron Mercadolibre (-4,9%); Edenor (-4,9%); Cresud (-4,7%); Grupo Financiero Galicia (-4,5%); y Central Puerto (-4,2%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cerraron sin cambios, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER operaron con altibajos

En este marco, el riesgo país cedió 0,5% para quedar en 1.816 puntos básicos.