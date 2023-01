Están los ganadores del Sorteo de Reyes de EL DIA

En el marco de la llegada de los Reyes Magos, EL DIA premió a sus lectores con fantásticos premios para toda la familia entre sus suscriptores.

Cabe destacar que participaron los suscriptores activos de eldia.com , los suscriptores del diario en papel y quienes se suscriptos hasta el martes 3 de enero a las 23:59hs.

Como suele ocurrir, adicionalmente se debía enviar un mail a sorteos@eldia.com indicando nombre completo y DNI del suscriptor y un mensaje para el destinatario del premio. Vale aclarar que los suscriptores que no envíen el mail no participarán. Pero eso no es todo porque aquellos que se suscriban o se encuentran actualmente suscriptos al Plan Full, tienen triple chance de ganar.

1er PREMIO, Stella Maris Corda, quien se ganó (1) voucher de $ 5000 de Toro, un (1) Pan dulce de El Mortero, un (1) voucher por $ 3000 de Il Vino Vinoteca, una (1) remera de niños de Raiders Jeans, un (1) juego de mesa y un (1) juego de playa de American House y un (1) Abono de Complejo 1870

2do PREMIO, Elcira Vedoya. Se lleva un (1) combo de 6 sesiones de depilación láser zona promo 1 de Ana Violini, una (1) remera de niños de Raiders Jeans, un (1) juego de mesa de Hobby Toys y un (1) Abono de Complejo Puchuri

3er PREMIO, Sergio Matheos. Se ganó una (1) merienda para 2 de Gran Galpón, un (1) masaje descontracturante de Gala, una (1) taza de té, una (1) lata de té blend de 50gr y un (1) infusor de Tierra Bruta y una (1) remera de niños de Raiders Jeans