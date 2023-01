Se recalienta el aire: sube el costo del mantenimiento

El termómetro toca los 27 ó 28 grados y en los hogares y comercios que disponen de ese confort ya se enciende el equipo de aire acondicionado. En estos días de pleno verano, en la Región las temperaturas superan por mucho esas marcas y los splits funcionan a “full”. De ahí que se está ante la “temporada alta” de pedidos de services, que suelen incluir la limpieza del aparato, algún ajuste de piezas y a veces la recarga de gas.

En este comienzo de año hay que pensar, al contratar el trabajo, en un gasto que va de los 15.000 a los 30.000 pesos, según técnicos consultados.

La variación de precios, se explicó, depende del tamaño del equipo, de su accesibilidad (puede estar a un altura que complique el trabajo) y del tipo de tarea que deba hacerse para ponerlo a punto. Es más, pasadas las 3.500 frigorías (hasta ahí un equipo estándar) la tarifa puede llegar a los 60.000 pesos.

Igual que ocurre con los equipos de calefacción a gas, para garantizar el correcto funcionamiento del acondicionador de aire se recomienda realizar una serie de acciones de mantenimiento en las semanas previas a la puesta en marcha del equipo luego de un “parate” prolongado. Por otra parte, más allá de la puesta a punto para que el artefacto cumpla adecuadamente con su función, los especialistas en salud aconsejan revisar los aparatos de forma periódica para evitar las emisiones de gas nocivas para el medio ambiente.

“Son días de mucha demanda de service- dijo Mauro Moteichik, técnico en instalación y reparación de equipos de refrigeración-. Por lo general, me llaman por problemas eléctricos o de falta de refrigerante. La gente suele creer que cada tanto hay que agregar gas al equipo, pero eso no es así, el gas tiene que durar entre 15 y 20 años sin problema”.

De acuerdo con su experiencia, Moteichik sostiene que el mantenimiento siempre es necesario, pero la periodicidad con que se efectúe ese trabajo “depende de donde esté colocado: no es lo mismo una cocina que un dormitorio”.

En cuanto a los costos, eso también es algo relativo, porque la limpieza de un equipo sale entre 15.000 y 20.000 pesos, lo que depende de la complejidad de la tarea, porque, explicó Moteichik, “una cosa es que el equipo esté colgado en altura y otra que el split resulte más accesible”.

De noviembre a febrero Gustavo Pavón no para de salir de su casa para instalar o reparar equipos de aire acondicionado. También suele dedicarse a las reinstalaciones, ya que las familias se mudan y se llevan consigo los artefactos. “En reparaciones, por lo que más llama la gente es por el cambio de capacitor y limpieza de filtros; también por recargas de gas, pero casi nunca suele ser por eso que no enfría bien el equipo”, dijo el técnico matriculado.

Según comentó Héctor Morales, en su taller de la calle 20 entre 79 y 80, desde hace un tiempo que los usuarios de equipos de aire aprendieron a limpiar el filtro por su cuenta. “Ese es un trabajo sencillo- indicó el especialista-. En general, los mismos dueños lo hacen. Lo que hacemos nosotros de mantenimiento es la limpieza de las turbinas, y completar la carga de gas. Aunque eso se produce por una pérdida o fuga”.

Estimó Morales que un service que, de acuerdo con la complejidad la realiza en domicilio o en su taller (con el traslado del aparato), cuesta entre 20.000 y 30.000 pesos, siempre que se trate de artefactos de 3.500 frigorías, porque de ahí en adelante el costo puede ser muy superior, aclaró.

Lisandro Filardi coincidió con sus colegas en el sentido de que la falta de gas no se resuelve con una recarga. “Ahí el problema es otro y por lo general es que el sistema está pinchado desde hace tiempo y por eso pierde: se debería buscar la pérdida y solucionarla para que no vuelva a escaparse el gas”, subrayó.

En el último tiempo, el diagnóstico con el que más se encuentra Filardi se relaciona con la baja tensión. “Hay demasiado consumo eléctrico y esta ciudad no está preparada para semejante consumo, entonces suele haber baja tensión, no arrancan los equipos, y se queman los capacitores. Los equipos, con 190 voltios no encienden y hay muchas zonas donde es difícil que haya 220 voltios. Eso genera que se quemen los compresores”.

Una recarga de gas está entre 15.000 y 20.000 pesos.

Qué se puede hacer en casa

A continuación se sintetizan algunos pasos que recomiendan los técnicos de mantenimiento de equipos de aire acondicionado: retirar los filtros para limpiarlos con jabón neutro y agua, o sustituirlos en caso necesario; limpiar el espacio interior que queda por debajo de los filtros con agua y unas gotas de lavandina; el agua con la suciedad caerá en la bandeja de condensados.

Para finalizar el proceso, habrá que poner el equipo en modo ventilación; limpiar el tubo y la bandeja, preferentemente con bactericidas; revisar el correcto funcionamiento de los termostatos de control, y realizar un service con un especialista con cierta perioricidad.