Ritó, contra Jésica Cirio: "Hizo un trío conmigo y mi marido y ahora no me atiende el teléfono"

Como si no tuviera problemas, ahora a Jésica Cirio se le sumó uno más porque María Eugenia Ritó, a través de declaraciones radiales y desde su redes, destrozó a la ex mujer del intendente, en uso de licencia, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

"Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? No tienen memoria? Nada que todo el país NO sepa JAJAJA", escribió Ritó desde sus redes sociales.

Cómo fue el trío entre Ritó y Jésica Cirio. Luego de los dichos de Ritó contra Cirio, se viralizó el supuesto trío sexual del que participaron ambas con el marido de la primera.

"Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende el teléfono", disparó, en su comentario Ritó contra Cirio.

"Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me dé una mano y no me respondió", agregó.

Fuente: Noticias Argentinas