Messi sería titular y Scaloni tiene preparada una sorpresa

Con todos los convocados en cancha, porque al grupo que se entrenó el martes por la tarde se sumaron Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Nicolás González, Lucas Martínez Quarta, Lucas Beltrán, Leandro Paredes, Walter Benítez, Facundo Medina, Marco Pellegrino y Nicolás Tagliafico, quienes llegaron a última hora, la Selección nacional cumplió en el predio deportivo de Ezeiza la segunda práctica con miras al partido de mañana frente a Paraguay, y Lionel Scaloni empezó a definir el equipo, aunque no hubo adelantos al respecto.

La presencia, o no, de Lionel Messi, al menos en el 11 inicial, es el gran interrogante, porque el capitán, si bien se entrenó a la par del resto, no está a pleno tras la lesión que le hizo perder el partido contra Bolivia, en La Paz, y varios en Inter Miami por el torneo de Estados Unidos. En principio, en caso de no ser titular frente a Paraguay, el lugar de Messi podría ser ocupado por Giovani Lo Celso. El referido es el tema central del cuerpo técnico en la concentración, aunque no el único.

En realidad Scaloni por estas horas tiene una segunda duda, porque todavía no tiene definido quien será el delantero, con dos candidatos firmes para ocupar ese espacio: Julián Álvarez, de buen momento en el Manchester City, de la Premier League, y Lautaro Martínez, también de gran actualidad en el Inter de Milan, en la Serie A de la Liga italiana.

El plantel volverá a entrenarse hoy a las 17:00, a puertas cerradas, y antes Scaloni ofrecerá la habitual conferencia de prensa anterior al partido a la que están obligados todos los entrenadores.

Con los reparos expuestos, el probable equipo titular que recibirá a Paraguay en la cancha de River en busca de la tercera victoria consecutiva en el camino rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, estaría confirmado por Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi o Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Por distintas lesiones quedaron afuera de esta convocatorias Ángel Di María, Ángel Correa, Lisandro Martínez, Paulo Dybala y Juan Foyth, quienes obviamente tampoco serán considerados para el encuentro frente a Perú, en Lima, previsto para el martes que viene.

Por otra parte, se confirmaron fechas, horarios y escenarios de los partidos de noviembre, frente a Uruguay, el jueves 16 desde las 21:00 en el Monumental, y contra Brasil, el martes 21 a partir de las 21:30 en el Maracaná, de Río de Janeiro.