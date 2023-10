Sam Neill, sin miedo a la muerte, enfrenta un agresivo cáncer: “Estoy preparado”

Sam Neill habló abiertamente sobre el agresivo cáncer que padece. El actor, recordado por “Jurassic Park”, mencionó que no tiene miedo a la muerte.

Durante una entrevista con Australian Broadcasting Corporation, el actor de Hollywood aseguró: “Estoy preparado para la muerte. Sé que sucederá pero realmente, no me interesa. Está fuera de mi control. Empecé a mirar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por gran parte de ella. Estoy en un mundo muy incierto en este momento”.

A su vez, aclaró que le parece “un horror” tener que pensar en dejar de actuar. Pese a tener 76 años y una grave enfermedad, no baja los brazos ni deja de lado su pasión por la profesión.

El diagnóstico llegó

Fue durante el 2022 que Sam Neill recibió la peor noticia. Así, después de asimilar el diagnóstico de cáncer, se sometió a quimioterapia.

Al cabo de tres meses, el tratamiento no le daba resultado. Los medicamentos que empezó a tomar redujeron el cáncer pero provocaron daños secundarios.

“Todos los días me levanto agradecido”, confesó. Por estos días, su meta es disfrutar de sus nietos, terminar de filmar “Apples Never Fall” y escribir su libro “Did I Ever Tell You This?”.