Alcohol, besos ¿y trío?: revelaciones de la picante noche de Rincón y Francese

El lío del momento lo protagonizan Andrea Rincón y Belén Francese: este sábado, en “PH”, Belu habló de una fiesta muy hot, organizada por Moria, tiempo atrás, en 2011, donde se sintió “contenida” por Rincón, pero ella salió al cruce, bastante furiosa, ante la mirada de Andy Kusnetzoff. Y desde entonces, la farándula se debate: ¿hubo amor entre las dos? ¿Es un invento, como dijo Andrea, de Francese para lograr visibilidad? ¿Pasó todo, pasa un poco, pasó nada?

Bueno, en medio de las versiones cruzadas, apareció un testigo para echar luz al asunto. Y un testigo, aparentemente, de primera fila: Martín Witty contó que estuvo no solo en la habitación, sino en la cama de los hechos.

El bailarín que también formaba parte de “Bravísima”, la revista encabezada por Carmen Barbieri donde trabajan Rincón y Francese, contó en “LAM” cómo fue, según él, la cosa: “Fue una noche en una fiesta de la señora Moria Casán, un verano. Nosotros estábamos haciendo Bravísima y fuimos con Belén a esa fiesta, en la que nos encontramos con varias personas”, señaló el bailarín, quien según contó andaba en algo con Belu. Y reveló que esa noche “entre ellas hubo besos. Se besaron y jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales, como dicen ustedes”.

Pero la cosa escaló. A un intento de trío. “Después de los besos se acercaron a la cama. Yo estaba tirado, esperando que vuelva Belén. Yo veía una figura, dos mujeres, y no sabía que era Andrea Rincón. Yo con Belén tenía una relación, no sé cómo explicarlo... No éramos novios pero estábamos todos los días, trabajábamos juntos. En su momento yo conté que me habían pasado cosas muy lindas con Belén. Se acercan a la cama y empieza todo un juego de: ‘Ah, no estás sola, estás con alguien...’. Y yo creo que fui un instrumento en ese momento. Hice las veces de instrumento”, prosiguió el bailarín.

Witty dijo que “estaba en la cama, metido, intimando con Belén”, y que golpearon la puerta: quien entró fue Andrea Rincón. “¿Qué te pasó cuando viste que la que entraba era Rincón?”, preguntó el conductor, Ángel De Brito. “Me encantó, me encantó. Dije: ‘Gracias Dios por tanto’. No se podía pedir más para esa noche, son dos diosas”, admitió Witty.

Pero la cosa no terminó bien. Según él, Belén se puso celosa de Andrea: “En un momento Belén me dice: ‘¿Te vas a quedar con ella?’. Pero yo le dije: ‘Quedate’. Y me fui del lugar. Pero no sé lo que pasó después”.

El relato termina en el punto más picante, y consigue empalmar con lo dicho por Francese y Rincón: Andrea sostiene que subió y le pidió que le contara si se había “volteado” a una persona no especificada, evidentemente Witty; Belu recuerda de otra manera aquella madrugada donde “la pasamos muy bien”. De hecho, es esa declaración la que causó el cortocircuito: Rincón dice que solo subió a chusmear, y Francese “flashee otra situación. Yo sentí eso, pero por ahí me querías contener. Yo me ilusioné, siempre entendí eso, porque era de día, estaba mal. Me quedó confusa la situación”.

Cuando Francese dijo eso en “PH”, fue cuando Rincón se enojó: “Sabés que no fue así, había más gente. ¿Lo estás inventando para mañana salir en los medios? Lo que vos estás haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no fue así. Vos no me gustás, nunca me gustaste”.

Versiones cruzadas: está claro, además, que de esa noche hay recuerdos más bien confusos, evidentemente efecto del paso del tiempo... y del alcohol, quizás.