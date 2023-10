VIDEO. Esperaba el micro con la camiseta del Pincha, pasaron dos motos con hinchas del Lobo y entre 4 le dieron brutal paliza

Un joven sufrió una brutal paliza cuando esperaba el micro en una esquina de La Plata. El hecho ocurrió ayer a la tarde y conmocionó al barrio de 42 y 31, que salió a ayudar a la victima tras la paliza que le dieron.

Según pudo saber este diario, y en base a las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el violento hecho, el muchacho esperaba el micro con la camiseta de Estudiantes puesta cuando lo sorprendieron 4 jóvenes en moto, identificados con ropas del club Gimnasia. En diálogo con este diario la víctima -que prefirió mantener en reserva su identidad por temor a represalias- dio detalles de cómo se dieron los episodios por los cuales terminó con fuertes dolores en todo el cuerpo.

Brutal golpiza en la previa del clásico platense

"Eran 4 contra mi. Yo solo estaba esperando en la parada del micro. No me puedo ni mover de los golpes en la cabeza y las patadas al cuerpo que me dieron", comenzó diciendo. Luego expresó: "Estaba en lo de un amigo y me iba a mi casa porque él se iba a la cancha y yo no conseguí entrada. Estaba con la camiseta de Estudiantes, soy hincha pero no pude ir a la cancha. Pero en un momento vi que venían pasando patrulleros y motos, y atrás un micro que después me di cuenta que era el de Gimnasia porque venían varias motos atrás con banderas".

"Me puse atrás del árbol -continuó el joven con su relato- porque sé cómo son estas cosas... pero me vieron. Uno pasó y me escupió. Después dos motos que acompañaban al micro y que ya habían pasado, se dieron la vuelta. Ahí empecé a correr pero uno me alcanzó, y me dio una patada de atrás que me hizo caer". Lo peor vino después: "Me patearon todo el cuerpo y la cabeza. Me duelen mucho las costillas y tengo las rodillas muy doloridas. Me arrancaron la camiseta y me robaron el teléfono".

Aún con mucha bronca encima por lo que le tocó vivir, dijo que "estos no son hinchas, son delincuentes", y sostuvo que "me ayudaron los vecinos del barrio, que hicieron sonar la alarma vecinal. Incluso un muchacho de Gimnasia que vive en la esquina también me ayudó".

Por último dijo que "estoy desilusionado pero agradecido porque muchos que me ayudaron. No les grité ni nada, al contrario, me escondí a atrás del árbol para evitar un conflicto pero me vieron y me golpearon".