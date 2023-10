Sin adhesión en las paradas a la quita del subsidio

En plaza san martín, algunos usuarios apuntaron que no podrían viajar a diario sin subsidio estatal/c. santoro

A partir de ayer está habilitado el formulario para aquellos usuarios que deseen renunciar a la tarifa subsidiada del transporte público. Sin embargo, en las paradas locales todavía se expresaba una gran desinformación al respecto y se pronunciaron a favor de que no se produzcan modificaciones que encarezcan el servicio.

Algunos usuarios del transporte público señalaron que el anuncio constituye un llamado de atención sobre las dificultades que habría que afrontar para moverse en caso de tener que pagar la tarifa plena.

“Yo viajo en micro todos los días, de Tolosa al centro, pero si renunciara al subsidio tendría que caminar 60 cuadras porque no me alcanzaría con lo que gano”, contó Lucía.

También estuvieron los que por viajar ocasionalmente no consideraron que esté mal que los que pueden paguen la tarifa completa, sin subsidio.

“No viajo mucho y tal vez esté bien que se regule”, señaló Jackeline desde la parada del micro 273.

En lo que todas las personas consultadas coincidieron es en que la quita del subsidio al transporte sea algo voluntario para quien viaja.

“La persona que pueda pagar sin subsidio que pague el boleto completo, pero la verdad es que a la mayoría de los trabajadores no nos da el bolsillo para costearnos por cada pasaje unos 700 pesos”, apuntó Milena, quien por cuestiones laborales viaja al centro de La Plata unas cuatro veces

“No podría pagar el boleto. Con lo que gano se iría la mitad de mi sueldo, que no es mucho. No está mal que sea algo voluntario”

Miguel, usuario de Tolosa

También hubo pasajeros que se quejaron por el nivel de incertidumbre que se vive en las últimas semanas a raíz de las elecciones y se subrayó que el tema del costo de los viajes suma preocupaciones.

“Para el trabajador o para el estudiante no es un tema menor pensar en un presupuesto para viajar todos los días, los sueldos siempre están por debajo de lo que uno necesita. No se puede poner como modelo otros países en los que se gana más”, apuntó Sergio, un vecino de Los Hornos.

Cómo renunciar al subsidio

El trámite se realiza ingresando desde la web https://argentina.gob.ar/SUBE y se aclaró que quienes quieran continuar viajando con tarifa subsidiada, no deben realizar ningún trámite.

Tal como lo informó en los últimos días el ministro de transporte de la Nación, Diego Giuliano, desde ayer se puede realizar el trámite para renunciar de manera voluntaria al subsidio estatal del servicio público de transporte de pasajeros automotor y ferroviario.

De esa manera, quienes realicen la renuncia, abonarán las tarifas plenas o sin subsidios por parte del estado nacional.

Las mismas son, para colectivos de $700 por viaje, y para trenes de $1.100.

Para gestionar la renuncia se deberá tener la tarjeta SUBE registrada, ya que la opción está disponible ingresando a la cuenta personal de cada usuario de SUBE.

Cabe recordar que al renunciar al subsidio, también el usuario dejará de recibir los descuentos por atributos locales, Tarifa Social Federal, en caso de pertenecer a un grupo beneficiario, y de la RED SUBE, el sistema que integra todos los medios de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ofrece descuentos si se realizan una o más combinaciones dentro de las dos horas de iniciado el primer viaje.

El trámite es opcional y voluntario. Los precios de los pasajes no se verán modificados para aquellas personas que no manifiesten explícitamente su voluntad de renuncia al subsidio, de manera tal que no deberán completar el formulario y seguirán viajando con la tarifa actual.

Los pasos para renunciar al subsidio son sencillos. En primer lugar se debe ingresar a la web argentina.gob.ar/SUBE.

Luego ingresar a Mi Cuenta SUBE y elegir la opción de “Renunciar” (que tendrá carácter de declaración jurada).

Una vez que se procese la solicitud, llegará una confirmación vía mail.

Para finalizar el trámite se deberá pasar la Tarjeta SUBE por una Terminal Automática o consultar el saldo con la app SUBE o Carga SUBE para que se actualice la novedad. A partir de ese momento el usuario pagará la tarifa plena en trenes y colectivos.