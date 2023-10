El Real Madrid derrotó a domicilio al Barcelona que contó con el aliento de Mick Jagger y los Rolling Stones

Real Madrid se quedó hoy con el clásico frente a Barcelona por 2 a 1, de visitante, y regresó a la punta de LaLiga española de fútbol en la continuidad de la undécima fecha, acompañado por los legendarios Rolling Stones como espectadores de lujo en las tribunas del Estadio Olímpico de Montjuic.



Los "merengues" cimentaron su remontada con un doblete del joven inglés Jude Bellingham, a los 25m. y 47m. del segundo tiempo. Antes había puesto en ventaja al local en el inicio del encuentro el alemán Ilkay Gündogan (6m.).



La mítica banda británica de rock fue parte central de la jornada mediante un homenaje, con un mosaico en las tribunas y su clásica lengua en la camiseta del conjunto catalán, todo parte de un convenio comercial bajo el lema 'Let's make it legendary' (Hagámoslo legendario).



Además, en la previa del partido, sonó 'Start me up', una de las canciones más reconocibles de los Stones y también apareció el logo de la banda en el centro de la grada de lateral.



El partido recién amanecía, sin demasiados detalles e ideas por parte de ambos, cuando el alemán Ilkay Gündogan (6m. PT) se desprendió en un intento de pared fallido y aprovechó la desatención infantil de todo Real Madrid para poner al frente a los suyos.



Barcelona controló los pasajes siguientes, sin muchos sobresaltos, porque mantuvo al margen a los brasileños Vinicius Junior y Rodrygo, y además se hizo de la pelota en la zona media.



Todo indicaba que Barcelona estaba cerca de ampliar su ventaja cuando el inglés Jude Bellingham aprovechó un rebote y puso el empate a los 25 minutos del complemento con un remate de media distancia.



Otra vez apareció el inglés, tal vez en la actualidad el mejor futbolista de la competición y con 10 goles en la temporada, ya sin el dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, por lo que justificó la ventaja de Real Madrid después de una breve ola de predominio "merengue".



Real Madrid se llevó el triunfo y se mantuvo así en la punta de LaLiga con 28 puntos y Barcelona quedó en 24.