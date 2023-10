Macri vs. radicales: ratificó su respaldo a Milei

El ex presidente Mauricio Macri se pronunció públicamente a favor de Javier Milei y le pidió a sus seguidores que voten al libertario en el balotaje de 19 de noviembre próximo, día en que se definirá el próximo presidente de la Argentina. Pero no fue todo: prácticamente blanqueó que, al menos su sector político (todavía no queda muy claro qué caudal representa dentro de Juntos por el Cambio), ya no tiene nada que ver con el radicalismo, un socio de la coalición opositora con el que él nunca tuvo una real comunión.

El gesto de Macri llega después de que Patricia Bullrich, derrotada en la elección del último domingo, hiciera lo mismo, en lo que fue un entendimiento político sellado inmediatamente luego de ese comicio y que generó una fractura en la alianza opositora. “Quien lidera la propuesta de cambio es Javier Milei y hay que tener la humildad de reconocerlo”, dijo Macri, contundente. Fue en un reportaje radial, temprano.

El apoyo del tándem Macri-Bullrich al libertario fue rechazado por los otros dos partidos que integran Juntos: la UCR y la Coalición Cívica. Le consultaron a Macri sobre esa situación pero se negó a definir esas evidentes diferencias como una ruptura.

“No se rompió Juntos por el Cambio, no al menos el que fundé yo. Es el mismo, con sus problemas, con sus conflictos internos. Sigue estando ahí y está frente a una nueva disyuntiva”, explicó el expresidente. Y justificó su apoyo a Milei en un viejo eslogan suyo: “Somos el cambio o no somos nada”.

Según su visión, luego de una elección en la que se dibujaron tercios, el libertario se ha quedado con ese gen político que supo ser la marca identitaria del PRO.

Macri apuntó especialmente contra los radicales, quienes en las 48 horas anteriores lo responsabilizaron del quiebre de Juntos por el Cambio -porque el acercamiento a Milei fue una movida inconsulta- y le echaron la culpa por el tercer puesto obtenido el último domingo.

CON NOMBRE Y APELLIDO

A los boinas blanca los acusó de “transar” con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el Congreso. Puntualmente, disparó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que es el presidente del partido, contra el senador Martín Lousteau y contra el diputado nacional y dirigente de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti.

“Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes... Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros”, dijo Macri.

EL GRUPO MALBEC

Pareció preservar así al sector de la UCR que siempre jugó más cercano a Bullrich, encabezado por el mendocino Alfredo Cornejo, que en verdad no salió con la virulencia contra Macri como sí lo hicieron los apuntados por él.

En todo caso, el llamado “Grupo Malbec” se encolumnó sin estridencias con el comunicado formal que sacó el Comité Nacional del radicalismo, rechazando alineamientos con los dos postulantes que pasaron al balotaje. Una suerte de prescindencia o neutralidad.

CONTRA LILITA

Sobre Elisa Carrió, Macri dijo: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”. Lilita lo había acusado de haber tenido siempre una inclinación acuerdista hacia Milei, incluso mucho antes del resultado del último domingo. “Le ganó el lado oscuro”, había dicho la líder de la CC sobre el ex mandatario.

“Antonia, me dijo: ´Papá no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei. Palabra sagrada”

Macri reconoció que el lunes a la noche compartió una reunión con Milei y Bullrich, el dato que disparó la hecatombe en Juntos y que, porque trascendió, acaso haya precipitado la salida de la ex candidata presidencial a blanquear el asunto a las pocas horas, el martes último.

Según Macri, no es un acuerdo transaccional porque no hablaron de futuros cargos si el libertario llega a ganar la Presidencia: “No hemos pedido nada, tenemos esta actitud y lo ratifico: no venimos para el ‘toma y daca’, estamos para colaborar en lo que sea para el futuro de la Argentina”, explicó. Las versiones de pasillo dicen otra cosa: que Macri aportaría nombres a un eventual gabinete. Antes, de cara a la segunda vuelta, habría un compromiso de aportar una estructura de fiscales, en especial en la capital y el Conurbano, y cierto financiamiento.

En una interpretación sobre el comportamiento del voto opositor en las elecciones recientes, Macri consideró que se “dividió la oferta del cambio” y que esa fractura tuvo una dimensión generacional que se percibió en el seno de muchos hogares afines a Juntos por el Cambio.

“En un contexto de la angustia que tenemos, con un dólar desbocado, una inflación que no para de subir, inseguridad que crece todos los días, en ese momento se desató una discusión interna en cada familia, en la mesa de cada familia dividida entre los jóvenes y los padres sobre quién representaba el cambio. Lo he escuchado en casa de amigos. Llegó la hora de sanar esta discusión como la sanaron Patricia y Javier”, analizó, cual politólogo. Y propuso una suerte de reconciliación entre los más jóvenes -los supuestos seguidores de Milei- y los más viejos.

Curioso: Macri aseguró que su hija Antonia, una niña de no más de doce años, le pidió que respalde al libertario en la segunda vuelta. “Me dijo, Papá no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada. Ella también quiere un cambio”, explicó. Sonó a un ejemplo un poco extremo.