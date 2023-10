Por su arquero, Platense salvó el empate ante Argentinos

Argentinos hizo méritos más que suficientes como para justificar el triunfo en el clásico disputado contra Platense, en particular durante la etapa complementaria, aunque no encontró el modo de vencer la resistencia de la estructura defensiva del “Calamar” y en particular de Ramiro Macagno, el jugador más valioso en la noche de Vicente López.

Platense (0): Macagno; R. Lozano, I. Vázquez, Suso (Jacket), J. Infante; L. Picco (Cacciabue), F. Díaz, N. Castro (L. Ferreyra); C. Rius, R. Martínez (Zeineddin), L. Ocampo (Rossi). DT: M. Palermo.

Argentinos (0): A. Martín Arias; M. Di Cesare, Torrén (J. Galván), L. Villalba; J. Cabrera, A. Rodríguez, F. Redondo, R. Vega (S. Montiel); Gondou, L. Heredia (A. Lescano), F. González Metilli. DT: P. Guede.

Estadio: Ciudad de V. López

Árbitro: Fernando Rapallini