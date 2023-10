EL DIA en Francia.- Agustín Creevy: “Ante Japón vamos por la clasificación, a todo o nada”

NANTES, Francia. - El platense Agustín Creevy no es un jugador más en Los Pumas. Es el emblema del equipo dirigido por Michael Cheika. Tan sencillo y fuerte como eso. Cada vez que su imagen aparece en las pantallas gigantes de cualquier estadio donde juega el equipo nacional, la gente se rompe las manos aplaudiendo al deportista nacido y criado en nuestra ciudad.

Ya tiene encima 105 partidos con la celeste y blanca y si el domingo juega contra Japón se habrá convertido en el argentino que más veces vistió la casaca nacional en un Mundial, con 19 participaciones en 4 justas mundialistas.

En la previa de un choque decisivo, ante Japón (se juega el domingo a las 8 de Argentina), el de City Bell dialogó con EL DIA. “Metí mi primer try en un Mundial con la camiseta de Los Pumas y eso me ha generado una felicidad inmensa. El grito y el festejo hacia mi gente fue por un poco de todo: algo de desahogo, también alegría, justo vi que había gente de mi club en las tribunas y bueno…salió así”. A lo que agregó: “A veces, cuando te salen las cosas después de todo lo que venimos trabajando y con algunas presiones que se dan, uno se libera. Es un Mundial, no hay muchas vueltas. En el buen sentido de las cosas, nos regalamos una linda victoria ante Chile y ahora iremos por todo ante Japón, será a todo o nada”.

En la continuidad de la charla Creevy analizó: “Acá, en Francia, está mi gente, mis amigos de siempre, están presentes. Son incondicionales. Mi familia también es parte del acompañamiento y eso me da fuerzas. Estoy viviendo mi último Mundial y cada entrenamiento, cada momento, lo disfruto a pleno. Me siento bien físicamente, hacía rato que necesitaba sentirme así, mientras siga con nivel, seguiré jugando donde me llamen. Cuando esto termine volveré a Inglaterra para sumarme a Sale Sharks (el subcampeón inglés), por eso ni pienso en el retiro”. Y añadió: “Mis récords con Los Pumas me llenan de orgullo, por mi edad quizás ahora los disfruto mucho más, más que nada por el esfuerzo que uno hace estando acá, pero ojalá pueda seguir sumando minutos con esta camiseta. Soy un soldado de Los Pumas”.

Por último, Agustín Creevy no podía olvidarse de su amado San Luis, que está luchando por permanecer en el Top 12 la URBA, y le dejó un mensaje a todo el club marista: “Vengo siguiendo, obviamente, todo lo que pasa con mi club, y con Lucho (por Cinti, formado en La Plata Rugby Club) nos chicaneamos un poquito. Pero el mensaje es el de siempre, que confiemos en nuestro Plantel Superior, que tiene equipo no solo para zafar de este momento sino para conseguir cosas más importantes. Por eso, hay que seguir creyendo que se puede y tener la cabeza al 100% en eso”.