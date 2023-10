Comandante de Gendarmería se autopercibe mujer por ley

El segundo jefe del Escuadrón 35 El Bolsón de Gendarmería Nacional, el comandante Marcelo Miguel Debrabandere, notificó oficialmente a su superiores que, de acuerdo con la Ley de Identidad de Género, se auto percibe como mujer, decisión que “no demandará por el momento, cambios” en sus situación registral.

En un audio allegados que se viralizó este fin de semana, el comandante Debrabandere explica la decisión, sin ahondar en los motivos que lo llevaron a tomarla.

“Debido a la información que se ha divulgado, lo primero que tengo para decirles es que es verdad, me auto percibí mujer el viernes pasado. Y es acorde a la Ley, no más. Sobre eso no les voy a decir, ni tampoco les voy a explicar. Estoy dentro de la Ley”, se oye en el audio, cuya autoría fue confirmada por conocidos del oficial.

Para evitar falsas presunciones, Debrabandere aclara luego: “no implica que me van a ver con un código de vestimenta diferente, o un código de mujer, ni tampoco que me van a ver entrando y saliendo de baños femeninos. Ni tampoco, aclaro, esto lo hago para defenderme de algún caso de violencia de género, donde se incluye por supuesto violencia hacia la mujer, o algún tipo de abuso o violación, o querer evitar una cárcel masculina. Simplemente, acorde a la Ley, me autopercibí mujer. Respeto a todos los géneros. Y con respecto a mi condición de comandante, voy a seguir comandando, con esta herramienta ahora, inclusive. Y de una manera más tranquila”.

También señala en el auto que está “bien físicamente, psicológicamente”, no necesita “ningún tipo de asistencia ni nada” y que su decisión “no cambia nada”. “Lo comuniqué al personal luego de la formación del martes a la mañana. A mi jefe se lo comuniqué vía Gestión Documental Electrónica como corresponde. Está todo escrito”.

“Mi familia, las personas allegadas están muy bien al tanto de mi situación y me apoyan. Esto es una cuestión netamente legal. Sepan entender, y el que no entiende… lo lamento. Es el transcurso en que uno elige vivir con más o menos preocupaciones, nada más. Yo trato de vivir con la menor cantidad de preocupaciones posibles”, reconoce el comandante de Gendarmería Nacional, fuerza que, ante una consulta de Infobae, respondió que por el momento “no hará comentarios”.