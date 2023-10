El proyecto de la oposición para trasladar el feriado del 20 de noviembre: "Quieren que vote poca gente"

La oposición propuso trasladar el feriado del lunes 20 de noviembre para la semana siguiente, ante el temor a que se registre un ausentismo récord en las urnas en el balotaje que se celebrará el domingo 19 de noviembre.

Lo hizo mediante dos iniciativas que fueron presentadas oficialmente por los diputados del PRO Hernán Lombardi y Cristian Ritondo, ambos cercanos a Patricia Bullrich. Por un lado, un proyecto de ley pide trasladar "con carácter excepcional" el feriado nacional del 20 de Noviembre al lunes 27 de Noviembre del 2023, "con el fin de no afectar la normal asistencia de los ciudadanos al acto eleccionario". En segundo lugar un proyecto de declaración, que solicita al Poder Ejecutivo arbitrar los medios necesarios para garantizar el pase del feriado.

Lombardi se expresó en su cuenta de X (ex Twitter) que "el gobierno reiteró que no quiere trasladar el feriado que coincide con las elecciones". Y agregó: "Quieren que vote poca gente. Buscan su conveniencia por encima de la participación". En ese sentido aseguró que "debemos garantizar a la ciudadanía el pleno derecho a que todos puedan expresarse libremente. Massa dice que no es posible pero ya lo hicieron en 2015".

El proyecto presentado comienza diciendo: "Señora presidente, este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia, un hecho histórico para la vida política y social de los argentinos, que significó la recuperación de los derechos, deberes y garantías. El derecho a votar, no solo constituye una enorme responsabilidad, sino también un compromiso de la sociedad con el sistema democrático". Y sigue: "Cabe mencionar, además como antecedente el último balotaje celebrado en nuestro país en el año 2015, donde Mauricio Macri y Daniel Scioli se disputaban la presidencia aquel domingo 22 de noviembre y un día después era feriado por el Día de la Soberanía Nacional. El entonces Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, comunicó el cambio de fecha del feriado nacional, argumentando que tal medida estaba destinada a garantizar la concurrencia de todos los ciudadanos".

El escrito finalmente concluye: "Por los motivos expuestos y entendiendo el impacto positivo que tendría para el sistema democrático facilitar la normal concurrencia de los argentinos a las urnas, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Declaración".

La decisión del Gobierno por el feriado del 20 de noviembre

Cabe recodar que ayer el Gobierno informó que mantendrá el fin de semana largo que coincide con el domingo 19 de noviembre, día en el que se llevará a cabo el balotaje que definirá al próximo Presidente de la Nación entre Sergio Massa y Javier Milei, pese a haber recibido una sugerencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que lo moviera al considerar que podría desalentar la concurrencia a las urnas.

Fuentes de Presidencia deslizaron que la idea es dar “previsibilidad” a la gente que ya compró vuelos y hoteles para esa fecha y aclararon que no se trata de un feriado puente, que son los que establece el Poder Ejecutivo, sino que está establecido por ley y habría que dictar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para modificarlo.

En ese marco, se había colado la discusión sobre una presunta conveniencia política para el oficialismo tendiente a que la no concurrencia a votar de la gente que estará haciendo turismo en esa fecha beneficiaría al postulante Sergio Massa, quien lideró la votación en la primera vuelta.

Consultado por esto días atrás, el actual ministro de Economía y aspirante a suceder a Alberto Fernández sostuvo que mudar el feriado del lunes 20 (Día de la Soberanía) es algo que “lo debe resolver el Parlamento”, al tiempo que consideró que “la gente va a ir a votar igual, haya o no feriado”. “Si quieren votar, cambiarán el paquete, irán en diciembre, que también pueden usar el Previaje”, agregó Massa, en referencia al subsidio para el turismo que implementó el Gobierno.

Por su parte, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, también había defendido mantener el feriado del día después del balotaje entre Massa y Javier Milei: “Ante las versiones que circulan sobre una posible modificación del feriado previsto para el próximo 20 de noviembre ante la coincidencia con la segunda vuelta electoral, el gobierno desmiente que eso esté siendo evaluado”, sostuvo la funcionaria.

Días atrás, el presidente de la CNE, Alberto Dalla Vía, le envió la nota al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en la que recomendó que debido a que la segunda vuelta está prevista para el domingo 19 de noviembre, “considere las medidas que correspondan para trasladar el feriado del próximo 20 de noviembre”.

A lo que Vitobello contestó: “Hace un tiempo más que considerable que se encuentran establecidas estas fechas y en pleno conocimiento de nuestra ciudadanía. En función de ellas, se han adoptado decisiones, planificado desplazamientos, programado actividades”.