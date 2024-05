“Construiremos una alternativa a esta política de hambre”, dijo Kicillof

Axel Kicillof dio ayer un paso más de cara a su proyección presidencial. En medio de un rosario de críticas a las medidas del gobierno de Javier Milei, sostuvo que “vamos a construir una alternativa del campo popular a esta política de hambre, de persecución, de vaciamiento y de entrega”.

No lo dijo con todas las letras, pero de la definición se desprende que el propio mandatario pretende liderar esa propuesta. Kicillof encabezó ayer en Florencio Varela un plenario de su militancia junto a la vicegobernadora Verónica Magario, intendentes, dirigentes y funcionarios. Hubo una sonora ausencia de referentes de La Cámpora, en lo que resultó una señal clara de las diferencias que existen entre el Gobernador y Máximo Kirchner.

Ante una fuerte concurrencia, Kicillof fue el orador de cierre del plenario que se convocó bajo el lema “La Patria no se vende”. Y en ese contexto, apuntó contra el gobierno de Milei.

“Desde que asumió, veinte puntos subió la indigencia y la pobreza para los niños, las niñas y los adolescentes de la provincia de Buenos Aires. No está produciendo una revolución que nos lleve a un país mejor, está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza”, aseguró Kicillof.

En esa línea, durante un encuentro donde se leyeron los diez puntos del denominado “Pacto con el pueblo”, el gobernador bonaerense enfatizó: “Estamos ante un Estado desertor que no cumple sus obligaciones”.

“Basta de mentir y seguir insistiendo con que esto es la panacea y lo que nos va a salvar. Es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo”, afirmó.

El gremialismo aliado a Kicillof también cantó presente. Entre los invitados estuvo el camionero Pablo Moyano y el titular del Suteba, Roberto Baradel. También, los dirigentes de UPCN, Fabiola Mosquera y Héctor Nieves y el ex titular de ATE Provincia, Oscar de Isasi.

También participaron varios intendentes como Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan José Mussi (Berazategui) y Fernando Espinoza (La Matanza), entre otros.

En ese marco, tras mantener encuentros durante la semana con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el gobernador bonaerense reiteró su mensaje apoyo hacia los mandatarios provinciales y los intendentes ante “la disolución nacional y el sálvese quien pueda”.

“Escuchen bien porque este es el sentimiento de la provincia de Buenos Aires: a las provincias argentinas les vamos a ofrecer nuestra solidaridad, no vamos a aceptar la disolución nacional y el sálvese quien pueda”, sostuvo Kicillof.

Y agregó: “Le decimos al presidente que respete la legitimidad de este gobierno provincial, de cada uno de los intendentes y los gobernadores”.

Además, el gobernador volvió a plantear su rechazo al Pacto de Mayo propuesto por el Ejecutivo. “Habíamos dicho a comienzos de mayo que si era para una foto o el marketing, que arrancaran no más. Ahora parece que ni siquiera va a haber foto”, señaló.

“Esto no es un pacto, pretenden que firmemos la plataforma de Milei y, para que quede claro, no estamos de acuerdo con esas ideas. Así que de ninguna manera. Nunca nos llamaron ni escucharon y ahora quieren que vayamos a firmar”, manifestó.

En tanto, Kicillof expresó: “Parece que ni siquiera va a ser en mayo, lo van a pasar. Le sugiero una fecha, por el contenido que tiene, porque no convocan el 4 de julio. No es pacto y no es de mayo”.

“El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, no es de fotos ni de mentira. Es un pacto real que se demuestra gobernando”, señaló el mandatario bonaerense.

Y en medio de cánticos “Axel Presidente”, Kicillof anticipó que “vamos a construir una alternativa a este modelo de hambre”. Toda una señal de cara a 2027.