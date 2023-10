Jorge Lanata, otra vez internado: preocupa su salud

Ahora, a un mes y medio después de recibir el alta, Jorge Lanata fue nuevamente internado en la Fundación Favaloro. Así, el reconocido periodista se ausentó de su programa de Radio Mitre.

Vale recordar que, Lanata había recibido el alta el pasado 16 de septiembre, luego de estar cerca de un mes en la Favaloro con un delicado estado de salud producto de una infección urinaria bacteriana.

Asimismo, en su regreso al aire de su programa, confesó algunos detalles: “Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico. La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera, porque cuando lo ves parece más”, reveló el periodista.

Finalmente, las fechas dicen que, el domingo 24 de septiembre fue su regreso a El Trece, para conducir Periodismo para todos. Los días álgidos de actividad política, que incluyeron las elecciones presidenciales, lo tuvieron al frente de su programa de análisis, aunque sobre su salud admitió: “Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, cerró Lanata respecto de su salud.