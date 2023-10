“Elegí el clásico porque no perdemos hace 20 años de local”, dijo el hincha que le propuso casamiento a su novia en UNO

En la tribuna de la calle 57 pasaron muchas cosas el domingo por la tarde, antes, durante y después del clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia. Además de todo lo mencionado y que Aprevide está estudiando una dura sanción se sucedió algo mucho más simpático que ayer se hizo conocido en las redes sociales: un hincha le ofreció casamiento a su novia y recibió una ovación de todos los presentes cuando ella le dijo que sí.

Él se llama Jonatan y ella Candela. Antes de que empiece el partido se la paró adelante y le preguntó si quería casarse para darle forma a una relación que ya lleva un tiempo. Uno de sus amigos le sacó una foto y la publicó en las redes. De inmediato se hizo viral. “Fue algo que me surgió en el momento porque no lo había planeado”.

“Nos conocimos en la cancha, por eso quise proponerle casamiento en el mismo lugar donde empezamos esta aventura”, contó en diálogo con este medio. “Vamos siempre juntos a la cancha y viajamos a Paraguay este año por la Copa Sudamericana. Estudiantes nos une en todos los sentidos”.

Y de inmediato respondió con una chicana cuando se le preguntó por qué justo en la previa de un partido tan importante: “Porque hace 20 años que no perdemos contra Gimnasia un clásico de local, no tenía la más mínima duda que no iba a pasar nada malo esa tarde en UNO”.

Ella se emocionó cuando escuchó su pedido y los que estaban al lado empezaron a aplaudir. Hasta que uno gritó “Estudio, Estudio” y todos los presentes empezaron a hacer lo mismo. Luego se besaron y el partido pasó a ser una anécdota. Claro que lo vivieron con la intensidad de un clásico, pero los dos tenían un tema más importante para el cual pensar.

“No decidimos todavía cuándo nos vamos a casar, pero te aseguro que va a ser un día 7 de algún mes”, volvió a buscar una chicana en medio del diálogo con este diario, sorprendido por la repercusión de la noticia y la foto que se hizo viral en las redes sociales.

Jonatan sueñe estar con el grupo de percusión que anima cada partido junto a la barra Los Leales. Por eso no dudó en asegurar que los bombos van a estar el día de la fiesta. El fútbol, a veces, es mucho más que un insulto y un grito de guerra.