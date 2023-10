Ya son cuatro las víctimas argentinas de los ataques

Dos argentinas murieron debido al ataque terrorista de Hamás en Israel y ya son cuatro las personas de nuestro país fallecidas.

En el caso de Silvia Mikanoski de Mirensky, de 80 años, estaba hablando por teléfono con su hijo al momento del hecho y le llegó a decir: “Me estoy quemando, me estoy ahogando”. La otra mujer es Renit Rudman, quien falleció en el kibutz de Holit.

Silvia Mikanoski estaba en el cuarto de seguridad de su casa del kibutz, a 17 kilómetros de Gaza. En ese sentido, una explosión rompió el vidrio del cuarto de seguridad y por allí entró un objeto, que sería una garrafa, que la prendió fuego. Mikanoski había nacido en la ciudad de Buenos Aires y es una de los cientos de personas fallecidas por el ataque de Hamás iniciado el sábado.

“En la madrugada del sábado, los palestinos rompieron el cerco e irrumpieron en la zona. Gritaban, filmaban lo que hacían. Entraron a Ein Hashloshá golpeando puerta por puerta. Allí viven mis dos hermanas, Silvia y Esther. La casa de Silvia está cerca del borde del kibutz”, relató Zulema, una de las hermanas de la víctima, en declaraciones a Infobae.

“Silvia corrió al cuarto de seguridad que casi todas las casas israelíes tienen. Pasó la noche y temprano, cuando no oía más ruido, salió a desayunar. Ella quedó viuda hace un año y estaba muy nerviosa. No sabemos exactamente qué tiraron, son conjeturas, pero fue como una bomba que inició el fuego, la realidad es que la quemaron viva. Eran las 9 de la mañana”, añadió Zulema, y explicó que después hubo silencio e incertidumbre y la luz estaba cortada, además de que no entraban los llamados. “Recién a la tarde pudimos confirmar lo que había pasado”, agregó.

Mikanoski había llegado a Israel con su marido Saúl Hugo Mirensky un hijo de 4 años y otro de 6, meses antes de la Guerra de Iom Kipur, en 1973. El matrimonio se instaló en Ashkelon, al sur del país, y en 1978 se mudaron al kibutz, una de las tantas granjas colectivas del país. La víctima trabajó en Israel en la fábrica del kibutz, que hacía carpetas para oficinas.

Mientras la guerra despliega su horror en Israel, en la denominada Triple Frontera (cruce limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay) se intensifica la vigilancia de las actividades ilícitas que suelen suceder en ese escenario donde operan, al menos, seis grupos entre terroristas y miembros del crimen organizado.

Puerto Iguazú limita con la ciudad brasileña de Foz do Iguazú y con Ciudad del Este, ubicada en la provincia paraguaya de Alto Paraná. En ese territorio, donde confluyen el río Iguazú con el río Paraná que sirve de separación natural de los territorios de las tres naciones sudamericanas, se despliega una actividad comercial legal que llegó a posicionar a Ciudad del Este como la segunda localidad más poblada de Paraguay, sólo superada por Asunción y donde el turismo y las compras de los ciudadanos argentinos y brasileños son algo común.

Pero la ausencia de controles efectivos ha permitido que germinen el comercio ilegal de sustancias prohibidas, el tráfico de armas y, en varias ocasiones, la Triple Frontera, ha servido de “aguantadero” para los terroristas que, por ejemplo, atacaron objetivos de la comunidad judía en CABA.