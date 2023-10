Hartazgo en City Bell y Gonnet por un corte de luz

Desde las 10 de la mañana y hasta pasado el atardecer del domingo, una zona de Gonnet estuvo sin luz por un corte de energía programado, que se extendió mucho más de lo previsto. En City Bell también plantearon que la interrupción del servicio les generó numerosos inconvenientes a lo largo de la jornada de fin de semana.

Vecinos de la zona de 19 y 487 de Gonnet, expresaron su preocupación y bronca por los cortes programados de Edelap, que ayer dejaron a numerosos hogares aún sin servicio.

“Realiza cortes programados, pero son totalmente desconsiderados”, dijo uno de los usuarios afectados por la falta de servicio de energía eléctrica.

También indicó debido al corte, “varias personas mayores empiezan a sufrir y a pasarla mal, porque tienen medicamentos que deben conservarse en frio”.

“Frente a la tarifa que nos cobran, frente a los incumplimientos constantemente, no pueden poner un grupo electrógeno que tienen ellos para que a medida que van haciendo obras, no nos dejen sin luz durante 7, 8, 10 horas a los usuarios. Pedimos, al menos, un poco de consideración, agregaron los clientes que pasaron un domingo para el olvido.

Como consecuencia del corte de luz, tampoco funcionan los semáforos de calle Centenario y Lacroze, un cruce clave para el tránsito vehicular. “Esto es un caos, una vergüenza”, aseguran en el barrio.

El corte también llegó a calle 16 hasta 16 bis entre 490 y 492, donde otra vecina aseguró no tener luz desde las 9 de la mañana: “Nadie me atiende, no me dan bolilla”. Lo mismo ocurre en 489 entre 15 y 15 bis y 483 y 20, donde se encuentran sin suministro eléctrico.

En tanto, en 492 de 18 a 20 se suman a los reclamos siendo que, pasadas las 17, aún no regresó el suministro.

TAREAS DE MANTENIMIENTO

Por su parte, desde Edelap informaron: “Son obras y tareas de mantenimiento en la red de distribución eléctrica, algunas pueden provocar la falta del suministro para que nuestro personal trabaje en condiciones seguras y resguardar la seguridad de las ciudadanos mientras se realizan los correspondientes trabajos”.

Según se pudo saber, el corte programado comenzó a media mañana y se iba a extender hasta las 15. Estaba previsto para la zona de 467 a 492 y de 15 a Cno. Gral. Belgrano, City Bell, pero la interrupción del servicio también llegó a Gonnet y se llevó más horas de las que estaban pautadas originalmente.

En calle 490 entre 14 y 14 bis, plantearon que estuvieron sin luz desde las 8 y, al menos, hasta pasadas las 18.

En 492 entre 19 y 20, de Gonnet, indicaron que “cada vez que tenemos cortes de luz, y más aún con la extensión de la falta de servicio, también tenemos problemas con el agua, y así nos quedamos sin los dos servicios esenciales”.

También se generaron situaciones de bronca de los usuarios de Edelap por la atención del 0800. “Nos dicen que de un momento a otro se va a reparar el servicio, pero eso no ocurre. Dan respuestas ambiguas, en el caso que atienda un operador, sino hay grabaciones en las que mencionan que están trabajando y no se informa nada más”.

Otro cliente de Edelap informó que “durante las primeras horas de la tarde la cuadrilla que estaba trabajando en la zona de calle Lacroze se fue, Sin dar mayores explicaciones se retiraron del lugar y no sabemos si se está trabajando en otra zona para reparar el servicio”.

Cabe indicar que ayer también hubo cortes programados en otras zonas de la Región. Por ejemplo, de 8:30 a 16 en la zona sobre 43 desde Dique hasta Guido Spano, Ensenada; de 8:30 a 17 hs en la zona de Perón a Cestino y de Bossinga a San Martín, Ensenada; de 9 a 16 hs en la zona de 145 a 147 y de 650 a 656, Berisso; de 9 a 16 hs en la zona de Ruta 15 y San Carlos hasta la Balandra y Camino Real desde Ruta 11 hasta la playa, Berisso.