VIDEO. Estrenan la película que se filmó en La Plata basada en Jijiji de Los Redondos

Este sábado desde las 20.30 se estrenará en el Cine Select de La Plata "Ojos bien abiertos", el film que se grabó en la Ciudad y que tiene algo que ver con el legendario tema Jijiji de Patricio Rey y los Redondidos de Ricota. La primera función es gratuita.

Ojos bien Abierots es una historia basada en un mito urbano. Sara cree que su novio muerto se le aparece en distintos momentos. Sofía le dice que consulte con una vidente y Laura su otra amiga que mejor vaya al psicólogo, pero lo peor es que sin saberlo Sara es acechada por un asesino serial.

"La expectativa es muchísima, estamos muy contentos y orgullosos. Le pusimos todo, fueron ocho días de rodaje y ahora se verá el resultado", comentó su director José Keidel.

NO LO SOÑÉ

"No lo soñé, ibas corriendo a la deriva, los ojos ciegos bien abiertos, no mires, por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró", dice la letra.

El director que lleva adelante la apuesta cinematográfica contó a EL DIA que ineludiblemente el filme “tiene que ver con el tema ‘Jijiji’ de Los Redondos, un tema emblema de la banda”. “Yo me basé en el mito de la canción, en la historia de la chica, más allá de la letra de Los Redonditos”. “La banda nunca confirmó si el hecho es verdadero o no. Y está bueno para que el oyente pueda hacer su propia interpretación de la historia. Y la idea es que con la película suceda lo mismo”, dijo.

"El trabajo se hizo con el mayor de los respetos a Los Redondos", resaltaron.