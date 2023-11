VIDEO. Corazón con agujeritos: el drama de una ex "Chiquititas" que asegura que "lo perdí todo"

Daniela Mastricchio interpretó a Sol Rivera en “Chiquititas”, la exitosa tira infanto-juvenil que creó Cris Morena en la década del ’90 y que revolucionó la televisión. Ella era una de las más pequeñas del elenco y conoció la fama siendo muy chica.

La actriz acudió como invitada a "La última cena", con Alejandro Fantino, y sorprendió al conductor al revelar cómo se sintió con la fama: “A mí lo que me pasó por varios años fue que tuve vergüenza. Fueron cuatro años infernales de éxito, de teatros, de no tener tiempo, ni cumpleaños, pero también de no tener ninguna necesidad”.

“No te voy a decir que alguna vez nos faltó algo, pero lo cierto es que la casa, la pileta, los viajes y los autos los compramos con Chiquititas. Y de repente, literalmente, me quedé sin nada, incluso sin familia”, contó Daniela, que trabajó sin parar entre los 7 y los 11 años, hasta que un día se terminó todo.

La ex Chiquititas y el relato de un drama

“Yo terminé Chiquititas a los once, a los doce terminé séptimo grado, y yo a los catorce años (…) me encontré trabajando en una importante cadena de heladerías para poder comer. Dos años después de Chiquititas estaba en una heladería. No tiene nada de malo ese laburo, ojo, pero para mí era tremendo. Me daba vergüenza ajena, la pasé muy mal. Tuve que trabajar mucho en mí para poder salir adelante", reveló.

Daniela tuvo que hacer mucha terapia para superar lo que fue quedarse sin la fama que había obtenido cuando interpretó “Corazón con agujeritos” y se convirtió en uno de los temas más representativos del programa: “En un principio la pasé muy mal y por eso estuve muy alejada, de bajo perfil, y hasta con vergüenza. Estuve en soledad, me quedé sin apoyo cuando más necesitaba contención. Con papá pude salvar diferencias antes de su muerte, falleció el año pasado. Con mi mamá no. No pude, hay cosas que cuestan".

Además sostuvo que "nunca sentí rencor pero sí frustración. No entendía por qué los que me debían amar no me amaban. Fueron muchos años de una mamá diciendo que me iba a quedar sola, que no iba a poder. Yo no puedo poner mi vida en palabras, por eso las vuelco en canciones. Hoy tengo un hombre que me ama, tengo hijos y estoy feliz".

Hace dos años, Daniela creó su canal de YouTube para difundir sus temas musicales ya que está enfocándose en su carrera como cantante.